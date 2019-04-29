مال وأعمال

أعلنت شركة «كواليتي نت» عن فوزها بمزايدة رخصة تقديم خدمات الإنترنت والاتصالات المعلوماتية والستلايت في العراق، لتكون أول مزود خدمات اتصالات معلوماتية كويتي يفوز بترخيص الخدمة بعد منافسة قوية مع عدد من الشركات العراقية والعالمية.

وبهذه المناسبة صرح الرئيس التنفيذي في الشركة محمد نزار النصف قائلاً: «إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن تفوز «كواليتي نت» برخصة تقديم خدمات الإنترنت والاتصالات المعلوماتية في جمهورية العراق، باعتبارها أول مزود خدمات اتصالات كويتي ينافس على تقديم هذه الخدمات في جميع أنحاء العراق شمالا وجنوبا»، ويمنحها رخصة البوابة الجنوبية للعراق في الربط مع الكويت ويعطي الشركة قيمة مضافة من ناحية التوسع.

وأضاف النصف أن الفوز بهذه الرخصة يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية لشركة «كواليتي نت» للتوسع الإقليمي والعالمي وجاء بعد دراسة مستفيضة لاحتياجات السوق العراقي وتقدير حجم الاستثمارات ودراسات الجدوى الخاصة بإنشاء البنية التحتية.

وأوضح النصف أنه بموجب هذا الترخيص يحق لشركة «كواليتي نت» تقديم جميع خدمات الإتصالات المعلوماتية من خدمات ربط وشبكات وإنترنت لقطاعي المؤسسات والإفراد. مشيراً إلى أن الموقع الاستراتيجي لدولة الكويت في شمال الخليج العربي كان عاملاً أساسياً لتحفيز الشركة لدخول السوق العراقية فضلا عن أنه سيسهم في تعزيز قوة المسارات البديلة الداعمة للخدمات المقدمة في دولة الكويت أيضا، الأمر الذي ينعكس ايجابا على قوة اتصال الشبكة عبر المسار الشمالي القادم من العراق، لتدعم البوابة الجنوبية (صفوان / الزبير ) للعراق.

وأشار النصف إلى أن شركة «كواليتي نت» تعتبر من أوائل الشركات المستثمرة والعاملة في إعادة اعمار العراق بناء على رؤى ثاقبة مفعمة بالحماس. والتفاؤل للمساهمة في عمليات الإعمار، موضحاً أنه وبعد منح الشركة الرخصة الرسمية من وزارة الاتصالات العراقية وهيئة الإعلام والاتصالات ستقوم الشركة رسميا بتقديم خدمات الإنترنت وكل خدمات الإتصالات المعلوماتية وكذلك خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية

وأفاد بأن خبراء «كواليتي نت» يعملون حالياً على بناء شبكات الربط والبنية التحيتة لتوفير خدماتنا لقاعدة عملائنا في جميع أنحاء العراق وتزويد الشبكات بأجهزة الربط Point of Present من خلال شركة «كواليتي نت العراق» التي تم تأسيسها رسمياً لهذا الغرض .

واختتم النصف تصريحه بتوجيه الشكر والتقدير للحكومة العراقية والجهات المعنية كافة على إتاحة الفرصة للشركات الكويتية للتنافس على تقديم الخدمات في جمهورية العراق والثقة في إمكانات شركة كواليتي نت، وبذلك ترفع «كواليتي نت» مؤشر الإستعداد للدرجة القصوى لإتمام أعمال الربط وإنشاء الشبكات في أسرع وقت، لتوفر خدماتها للقطاعات الحكومية والنفطية والبنكية والشركات في العراق.

