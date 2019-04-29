مال وأعمال

قالت مديرة التسويق والتأجير في معرض «يال شباب» فاطمة حسن ان دعم الشباب والمبادرين يمثل اهمية كبرى لنجاح جميع المشاريع التي يتبناها الشباب الكويتي الطموح، مؤكدة حرصها ودعمها المستمر والكامل لجميع خطوات الشباب الكويتي لتحقيق الطموحات والاحلام .

وأضافت حسن في بيان صحافي بمناسبة تدشين فعليات افتتاح معرض «يال شباب» الأول والذي افتتح أول من أمس في «يال مول» الفحيحيل بادارة شركة أعيان العقارية ببادرة لدعم أصحاب المشاريع الصغيره والمتوسطة، ان الشباب الكويتي اذا ما اعطي الفرصة فإنه يبدع بما يقوم به، لافتة الى ان الشباب الكويتي اثبت من خلال عدد من المشاريع انه قادر على الانتاج والعطاء، مشيرة الى ان عمل تلك المشاريع تنطلق من التوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الذي يهتم بدعم الشباب في الدرجة الاولى.

وأشارت الى ان اقامة المعرض يهدف في المقام الاول لدعم ومساندة الشباب الكويتي الطموح، مؤكدة حرص الشركة على تبني الطاقات الشبابية المبدعة وتقديم جميع الوسائل وتسخير السبل لهم بما يتناسب مع أهداف ولوائح الشركة التي تخطط لاقامة المعرض بشكل سنوي لجذب اكبر عدد من المشاركين.

ولفتت إلى ان إطلاق تلك المعارض ينطوي تحت المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب التي تعد بمثابة حاضنة فكرية وتجارية لإبداع الشباب الكويتي الطموح في المجال التجاري، مؤكدة ان فكرة تلك المعارض تترجم التعاون بين أجهزة الدولة لجعل حلم الشباب المبدع حقيقة وواقعا يعود أثره على الوطن، مشيرة الى ان العرض شهد مشاركات من عدد كبير من الشباب الكويتي الطموح من خلال عرض منتجاتهم المختلفة والتي لاقت إعجاب رواد المجمع.

