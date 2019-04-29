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وصلت منافسات المرحلة السابعة من بطولة الخطوط الجوية التركية إلى الكويت في 21 أبريل 2019 وهي أكبر بطولة غولف في العالم.

وبالعودة إلى الفعالية كانت انطلقت في نادي صحارى للغولف وهي واحدة من 103 بطولات في كأس العالم للغولف - حيث يتنافس الفائزون في النهائيات الكبرى في تركيا في وقت لاحق من هذا العام. من إجمالي 103 لاعبين عالميين، سيتأهل الفائزون إلى النهائيات الكبرى وستتاح لهم فرصة اللعب في بطولة الخطوط الجوية التركية المفتوحة جنبًا إلى جنب مع لاعبين أمثال تايغر وودز وروري ماكلروي.

فاز آريان فيدانت بالمسابقة برصيد 43 نقطة لكنه صغير السن ليتأهل إلى النهائيات الكبرى. وحل سانغ هونغ بارك في المركز الثاني، واحتل المركز الثالث الشيخ خالد من الكويت .

وفازت ديباك مالهوترا في مسابقة The Nearest the Pin للرجال وإم. أو. تشا للسيدات. وفاز أحمد البدر بأدنى نتيجة برصيد 72. وقال المدير العام للخطوط الجوية التركية في الكويت، محمد بالتو: «نشكر بشدة جميع ضيوفنا الذين حققوا نجاحًا كبيرًا في بطولة كأس العالم للخطوط الجوية التركية في الكويت». «مرة أخرى، كانت بطولة TAWGC سلسلة شيقة، أتقدم بالتهنئة إلى سانغ هونغ بارك الذي سيشارك في نهائيات كأس العالم. ونتمنى له كل التوفيق في تركيا».

