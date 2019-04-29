آراء

تزايدت في الآونة الأخيرة مظاهر السلوك الفاضح التي تصدر عن بعض مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي (social media) وتجاوزت تلك السلوكيات الحدود المحرمة من الجرأة والإخلال بالحياء العام وأصبحت تهدد الثقافة الاجتماعية لدى الشباب والمراهقين، ونخشى مع استمرارها بلا وقفة محاسبة أمنية وقانونية حازمة أن تتحول إلى أفعال مألوفة في المجتمع مع مرور الوقت لاسيما وأنها تصدر من شخصيات لها تأثير اجتماعي في نفوس النشء..

ونستغرب تجاهل السلطات المعنية في الدولة لنصوص قانون الجزاء الكويتي التي تجرّم أفعال بعض «الفاشينستات» من الذكور والإناث المخلة بالحياء العام بينما نجد أن السلطة التشريعية والحكومة حرصا أشد الحرص على تشريع القوانين المتشددة ضد ما يصدر من تغريدات لها بعد سياسي أو ما يتعلق بجرائم النشر الالكتروني وليس هناك اهتمام بالضرر الاجتماعي الناتج عن استخدام وسائل التواصل الحديثة ولم نشاهد ايقاع عقوبة السجن على أحد من مشاهير التواصل الاجتماعي ممن ارتكب أفعالاً فاضحة علنية.

يعرّف قانون الجزاء الكويتي الفعل الفاضح العلني، بأنه «كل من أتى إشارة أو فعلا فاضحا مخلا بالحياء في مكان عام، أو بحيث يراه أو يسمعه من كان في مكان عام، أو تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور»، ويعاقب عليه وفقاً للمادة 198 بالحبس الذي لا تزيد مدته على سنة واحدة وغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى العقوبتين، ويتكون الركن المادي في هذه الجريمة من نشاط علني وملحوظ. والفعل الفاضح جريمة خطر لا جريمة ضرر، ويتمثل النشاط فيها بوقوع فعل أو إشارة إضافة الى الإخلال بالحياء العام، ويكون المجني عليه في هذه الجريمة هو الحياء العام، ومع ذلك يمكن أن تقع على مجنٍ عليه فردا، إضافة الى الحياء العام. وللعرف تأثير كبير على الفعل الفاضح، فالقاضي يستهدي بأعراف البلاد وتقاليدها، فإذا كان تبادل القبلات بالرضا في الطريق العام لا يعتبر فعلا فاضحا في البلاد الأوروبية، فإنه لا يعد كذلك في الكويت،ويتكون الركن المعنوي لجريمة الفعل الفاضح من قصد عام قائم على العلم والإرادة. وقصد القانون من تجريم الأفعال الفاضحة العلنية المخلة بالحياء حماية الشعور العام بالحياء وصيانة إحساس الجمهور من أن تخدشه مشاهدة بعض المناظر العارية أو المظاهر الجنسية التي تخل بالحياء أو تخالف الآداب العامة.

وعليه نهيب بالمشرَّع الكويتي أن يقوم بإجراء تعديل قانوني على المادة 198 من قانون الجزاء وذلك بتشديد العقوبة المنصوص عليها بزيادة مدة الحبس وجعلها عقوبة وحيدة وليس اختيارية مع الغرامة وذلك من أجل تحقيق الردع لحماية الأخلاق العامة في المجتمع وصيانة جيل الشباب عن السلوكيات الفاضحة المخلة بالحياء العام.

