آراء

هل ما يجري في الكويت يعتبر بالمقاييس الديمقراطية صحيا، ام أن هناك تقصدا في ارباك الوضع السياسي الداخلي، وسعياً من فريق سياسي الى تعطيل السلطتين التشريعية والتنفيذية عبر اشغالهما بالاستجوابات وفتح الملفات المتفجرة، من اي ارضية للحل؟ ما سيشهده الاسبوع الحالي من استجوابات ومعارك سياسية في مجلس الامة لا يبشر بخير ابدا، ولهذا نعيد طرح السؤال حول الجدوى من كثرة التأزيم السياسي الحاصل حاليا، وهل استفاد المواطنون من الاستجوابات السابقة، وماذا كان مردودها الايجابي عليهم، ام ان الفائدة انحصرت بالنواب الذين زادوا من رصيد مصالحهم على حساب الدولة والشعب؟

سياسيا لم تقدم الاستجوابات التي شهدها المجلس الحالي اي جديد للكويتيين، بل زادت من الركود الاقتصادي، والضعف في اداء الجهاز التنفيذي، وفوق هذا وذاك تعطلت الحركة التشريعية، وبالتالي زاد تخلف الكويت في المشاريع الخدماتية والانمائية،وكل هذا ادى الى نشوء ازمات جديدة مثل موضوع الجناسي وغيره من الملفات التي تشكل قنابل موقوتة، وللأسف اذا بحثنا عن السبب الحقيقي وجدنا ان المسألة لا تتعدى المصالح الشخصية لبعض النواب، او الكيدية، او عدم خضوع الحكومة لمطالبهم في مسائل اذا جارتهم فيها فانها تكون قد اضعفت الامن القومي للبلاد.

المشهد السوداوي الذي تبدو عليه الكويت حاليا لا يمكن القبول باستمراره لانه يزيد من اضعافها، خصوصا في ظل الازمة التي تعصف بالاقليم الذي هو اليوم على مفترق طرق خطير جدا، ولا يملك احد ترف الخيارات الكثيرة في هذا الشأن، او القدرة على التصدي لها اذا كان ضعيفا كما هي الحال في الكويت حاليا.

من المفروض ان يكون مجلس الامة هو المعين للحكومة على تحصين الوضع الداخلي بمواجهة الاحداث المصيرية التي تواجهها المنطقة، لكن يبدو ان ذلك غير داخل في حسابات النواب الافاضل الذين يسعون بكل قوتهم الى تعرية الكويت من اي قوة تمتلكها، وهذا امر خطير جدا، وهو ما يجب ان يكون في ذهن كل كويتي، وليس النواب او الوزراء فقط.

صحيح ان لا احد منا يؤيد استمرار فوضى الملفات المفتوحة، لكن اين كان النواب عنها في الماضي؟ ولماذا تفتح هذه المعركة اليوم بسبب رفض الحكومة قانون العفو المفصل على مقاس جماعة سياسية، فيما الثوابت في هذا الشأن معروفة للجميع، وهي من البديهيات المعمول بها في كل دول العالم، اي ينفذ طالب العفو الحكم، ويطلبه من الجهات المتخصصة، وبعدها ينظر في الامر؟ اما ان تجري الامور على هذا النحو، فهذا يعني ابتزازا للسلطات كافة، وهو لا يبشر بخير، بل انه يضرب الديموقراطية والقانون بمقتل، ويضعف السلطة التشريعية التي سيكون نوابها تحت سيف المحاسبة مستقبلا، وهو سيف لا يرحم لان الناس لا تسعى الى انتخاب من يجعلها اداة لتحقيق مصالحه الشخصية.

في الحقيقة لم يعد الامر يحتمل اي تسويف في الوقت، وباتت المسألة بحاجة الى قرار صارم، كي لا تضيع الكويت في لعبة كرة قدم المصالح النيابية، التي يبدو انها تجري خارج كل عرف وتقليد وحتى منطق، فهل يعقل ان يصل عدد الاستجوابات الى نحو ثمانية دفعة واحدة، أليس في هذا مغامرة رعناء ممن يفترض انهم القدوة؟

