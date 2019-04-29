آراء

كم مرة قررت الخروج من المنزل، لبست ثيابك وهمك وخرجت، شغلت محرك السيارة وفي الشارع الرئيسي الأول اكتشفت أنك لا تدري إلى أين ستذهب فيتحول خروجك إلى لحظات تردد في السيارة وتفكير سريع، تقع في حيرة فتلتف في الشارع وتكرر المسير به محاولاً حسم وجهتك التالية فيكون قرارك في النهاية الرجوع إلى المنزل أو الذهاب لمكان لم تكن تفكر به ولا حاجة لك به.

أغلب الظن عزيزي القارئ أنك تعاني من ضغوط نفسية قد تكون قلقاً أو توتراً أو خوفا أو حتى نوعا من أنواع الاكتئاب الذي يشتت ذهنك ويجعلك تقبل على خطوات غير مدروسة ولا مبرر لها قد يكون سببها مثلاً مشكلة تشغل تفكيرك تتعلق بالعائلة أو بالعمل الخ.

الحديث عن الضغوطات النفسية بكل أنواعها «قلق، توتر، الخ» حديث ذو شجون فالكل كان في فترات معينة ضحية لهذه الأعراض والكثير لا يعلم إلى اليوم انه يعاني من الضغط النفسي ويتعرض له وقد يكون سبباً لأمراض عضوية كثيرة.

فالطب اليوم يربط القلق النفسي مع أعراض مرضية أخرى مثل آلام المفاصل والعظام ويعتبره مسبباً لها ويربطه أيضا بالجهاز المناعي للجسم وارتفاع ضغط الدم، القلق شعور غير سار بسبب أحداث تتوقعها وهو حالة نفسية تتعلق بالمستقبل يشعر فيها المصاب بحالة من الشعور بعدم الرضا حول مستقبله في جانب معين أو جوانب عديدة وهو ضغط نفسي نتعرض له كلنا وتختلف حياتنا معه باختلاف شدته وأهمية موضوعه.

طريقة الحياة وتحولها من حياة مرتبطة بالمجموعات التي توفر دائماً متطلبات أفرادها إلى حياة فردية يجد فيها الشخص نفسه مسؤولاً عن كل تفاصيل مستقبله ومطالباً بالقتال للحصول على فرصة في كل مناحيها «السكن، الوظيفة، الزواج» زادت من وجهة نظري من الضغوطات النفسية على الفرد وجعلته يشعر بشكل غير واعٍ أنه محارب وعليه دائماً اللحاق بشيء وأن مستقبله مهدد دائماً وهي إحدى نتائج الحياة الرأسمالية التي تتعامل مع الأفراد باعتبارهم وسائل للربح وأدوات يجب أن تستغل لا محور حياة يجب توفير متطلباته.

ليست كل الضغوطات سلبية فالكثير منها قد تكون تحفيزاً للإنجاز ومنبهاً على الواجبات المطلوبة منك إذا كانت الضغوطات مؤقتة، وعلاج هذه الضغوطات النفسية وخصوصاً القلق بسبب انتشاره يرتبط دائما بالراحة وحسم التفكير بالمشكلات المستقبلية ومعرفة أنها حالات مرتبطة بالحدث تزول بمروره وبحسن التعامل معه. تفاءلوا

