آراء

مما لا يعلمه كثير من الناس، إن العبادات لها مقاصد وغايات، بما يسمى بلغة الفقهاء العلة الحكمية، فحرم السفاح، لأن يؤدي لاختلاط الانساب، وحرم الاسكار لتغييبه العقل حيث يصبح المرء كالبهيمة من الانعام، وفرض الوضوء للطهارة المعنوية والداخلية والطهارة الخارجية على حد سواء، وتجد تفسير ذلك في مظانها ككتب الشعراني وابي حامد الغزالي والشيخ الاكبر وغيرهم، الذين ما تركوا شاردة وواردة الا جاء لك بحكمة من الحياة الدنيا قبل الاخرة.

ومن الناس من يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن اسرارها غافلون، فحينما تسألهم عن غايات الدين تجدهم يكتفون بفعل الأوامر دون البحث عن جوهر المكنون، فيكتفون بالشجرة دون حلاوة الثمرة. وآية ذلك حينما تسألهم عن غاية الصوم ؟ فسيقول لك الناس: كي نشعر بما يحس به الفقير من مكابدة الجوع والعطش. وحينما ترد عليهم وتقول لهم: إن الصوم واجب عليه وفرض على الفقير كذلك؟ فهو يصوم مثلك فما الغاية فيه اذن؟ لبهت وتحير واسترجع.

والحديث: «كل عمل ابن آدم له الا الصوم فهو لي وأنا أجزي به»، فالصوم هو فعل سلبي لا ايجابي فكل الأعمال تقوم بفعل إلا الصوم هو امتناع سلبي، فلو نام المسلم من الفجر حتى مغيب الشمس لقبل صيامه؟ فما العلة والغاية من الصوم؟.

ان المرء يعتاد على عادات مباحات يستمر عليها حينا من الدهر حتى تتملكه فيصبح عبدا لها، وليس الأمر موقوفا على طعام وشراب ونكاح فقط، بل عادات معينة كالانترنت والهاتف وغيرها.. فمتى نعتاد أن نخرج من ربقة العبودية ونصوم لو لثلاثة أيام أو أسبوع عن الهاتف أو الانترنت، ونحيي في نفوسنا غاية الصوم وهي تربية الارادة ونقول: «لا» أنا لست عبدا لك؟

فالمهاتما غاندي كان يصوم عن الكلام في كثير من الأحيان.

ففلسفة الصوم هي عدم العبودية عن اشياء حتى وان كانت مباحة كالاكل والشراب والجماع، ولو تدبرنا الحديث السالف فالجواب في الشطر الأخير من الحديث «وأنا أجزي به» أي يجزي بالصوم يعطيك من صفاته الالهية وتتخلق بالله، فالله هو الصمد الذي لا يحتاج الى شيء والكل بحاجة اليه، فهناك صوم أعلى يسمى صوم خواص الخواص وهو الامتناع عن كل ما سوى الله تعالى وهم أهل المشاهدة الالهية الذين رفع الله عنهم الحجب فعرفوا أن أعظم النعم هي رؤية المنعم.«وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة».

يقول الأديب مصطفى الرافعي عن فلسفة الصوم: «من قواعد النفس أن الرحمة تنشأ عن الألم، وهذا بعض السر الاجتماعي العظيم في الصوم؛ ولو حققت رأيت الناس لا يختلفون في الانسانية بعقولهم، ولا بأنسابهم، ولا بمراتبهم، ولا بما ملكوا، وانما يختلفون ببطونهم، وأحكام هذه البطون على العقل والعاطفة؛ فمن البطن نكبة الانسانية».

هي فعلا «أياما معدودات» لكنها فصول في عادات مستحكمات في النفس الانسانية، فمتى استطعنا أن نقلع عن عادات معينة استحكمتنا وكنا نريدها خادمة لنا فصرنا مخدومين لها، فهلا نصوم عن «الانترنت» و«السناب شات» و«الانستغرام» وما توالد منها، ثلاثة ايام كل شهر على الاقل، حتى نعود بشرا لا حيوانات تحركنا الغرائز ذات اليمن وذات الشمال؟

