آراء

في التضامن والاتحاد والتعاون والتكاتف قوة ومنعة وقدرة على دفع اي ابتلاء وهذا اساس كل نجاح وتقدم فالانسان لا يمكنه ان يقوم بانجاز كل الامور وحده، ولن يقدر على النجاح في اي شيء اذا كان يعمل وحده وقال رسولنا -صلى الله عليه وسلم- «من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له»، وهنا حث من النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلمين على الوقوف إلى جانب المحتاج واغاثة الملهوف ونجدة الضعيف بكل ما نملك وانا على يقين ان العوازم وكل من يحبهم لن يبخل بكل ما لديه.

فعند الشدائد تبرز معادن الرجال ولن نجد شدة اكبر من انقاذ انسان من ظلمات السجن خصوصا اذا كان هذا الانسان يملك من الصفات الحميدة ما يجعله يستحق اي «فزعة» عن خالد نقا اتحدث الذي انبرى الجميع بداية من حبيب بن عيد بن جامع، وفلاح بن جامع حيث دعا شيخ قبيلة العوازم فلاح بن جامع الى فزعة وطنية لجمع دية عتق رقبة خالد نقا العازمي المحكوم عليه بالسجن المؤبد مناشدا اهل الكويت بل اهل الخليج التبرع لاخراج نقا من السجن، ومطالبا ابناء العوازم بان يتدافعوا لجمع دية الافراج عنه البالغة 10 ملايين دينار.

ونحن هنا اذا نؤكد ان ابناء العوازم لن يدخروا جهدا ولن يبخلوا بما لديهم من اجل انقاذ ابنهم وكذلك سيكون هناك موقف ايجابي لكل المتحالفين مع قبيلة العوازم من قبائل وعائلات فهم لن يقصروا في السعي للتبرع وكذلك كلنا على يقين ان تجار الكويت لن يتركوا ولدهم خالد نقا بل أنهم سيكونون مع العوازم في وقفتهم من اجل ابنهم في الاجتماع الذي سيقام في جنوب الصباحية مساء اليوم الاثنين.

ونشيد هنا ونُثمِّن ما قام به اهل القتيلة من قبولهم الدية التي احلها الاسلام لعتق الرقاب وابعاد الاضغان بين ابناء المجتمع الواحد.

واقول لخالد نقا لا تقلق فالكويت كلها ستقف الى جانبك وبإذن الله سيتم لك الخلاص وستكون حرا طليقاً واقول لك كما قال الشاعر:

يا بو عمر ودع جميع المساجين

دام العوازم جتك من كل الأقطار

وليحفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه.

