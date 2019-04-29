آراء

الحياة ليست كلها عمل وتسبيح..

الحياة جدّ ولعب وضحك وحبّ..

والقلوب إذا كلّت ملّت.. وعميت..

فروّحوا عن قلوبكم ساعة..

فكّروا في وجودكم أكثر من عدمكم..

اخرجوا من بيوتكم ومنازلكم و?للكم وشققكم الضيقة إلى الرحاب الواسعة وتأملوا الطبيعة الجميلة.. البديعة في المزارع والحدائق.. استمتعوا بالحياة.. فالحياة قصيرة والأيام السعيدة.. قليلة.. والربيع قصير.. لأنه جميل.. وإذا كان القرآن كتاب الله المقروء فإن الطبيعة هي كتاب الله المنظور.. وطوبى لمن يحوز مزرعة أو حديقة جميلة.. بديعة.. يزرع فيها أو يرعى عليها.. صغيرة كانت أو كبيرة.. قريبة كانت أو بعيدة.

المزرعة ملاذ آمن للمتقاعدين.. والمنتجين... والعمل الزراعي اليدوي في المزرعة نشاط وصحة.. المزرعة استراحة محارب للكثير منا.. والحركة.. بركة.. وإياكم والقعود طويلاً أوالنوم كثيراً في مكان واحد.. فالقعود أو النوم.. يسود في المستشفيات والسجون وليس في المزارع والحدائق. عندما تذهبون إلى مزارعكم وتخرجون إلى حدائقكم المنزلية اذهبوا أو اخرجوا مبكرين في الصباح.. كي لا يفوتكم الهدوء والصفاء والنسيم العليل.

وآه لو كنت كويتياً.. لحزت مزرعة صغيرة في مكان بعيد.. في الوفرة أو في العبدلي.. أقضي فيها جلَّ وقتي في حركة دائبة بين العمال الأقوياء.. البسطاء القانعين.. وأرعى الأغنام الغنيمة وأربي الطيور الوديعة.. وأرى المناظر الطبيعية الجميلة.. وآكل خيرات الأرض.. المباركة.. المبروكة.. بعيداً عن صخب المدينة وعناء العمل الروتيني المضني فيها.. مزرعة صغيرة في منطقة نائية آمنة أعيش فيها يومين أو ثلاثة أيام أتجدد عليها أو أغسل همومي فيها.. حلم من أحلامي العديدة.. لعل وعسى.

