آخر النهار

عبر الفنان عبدالله بهمن عن سعادته الغامرة بالنجاح الفني والاقبال الجماهيري الذي حصدته مسرحية «حطام إنسان» لفرقة المسرح الكويتي والتي مثلت دولة الكويت في مهرجان قرطاج الدولي للمونودراما . وشدد على أهمية النقد الايجابي الذي حصده العمل من اهم نقاد المسرح من ضيوف المهرجان . وقال الفنان عبدالله بهمن في تصريح خاص اثر تقديم عروض مسرحية «حطام إنسان»:

أولاً بودي أن أهدي هذا النجاح الكبير والدعم الجماهيري والآراء النقدية الايجابية التي حققها العمل اثناء عرضه بتونس بالامس الى أهل المسرح في الكويت. ويشرفني تقديم هذا العمل المتميز الذي يتناول جوانب من تعرية شخصية وصولية انتهت الى الحضيض عبر نص درامي رفيع المستوى كتبته الكتابة الكويتية مريم القلاف وأخرجه الفنان علي العلي وقدمته فرقة المسرح الكويتي. وكانت هذه المسرحية قد قدمت عروضها ايضا قبيل ايام خلال مهرجان الكويت الدولي للمونودراما وحصدت الكثير من الاهتمام الايجابي . وتابع الفنان عبدالله بهمن : ولا يسعني إلا أن أشيد بالدعم الكبير الذي قدمته فرقة المسرح الكويتي ومن قبله المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب متمثلا بإدارة المسرح التي قامت بتسهيل جميع الظروف من أجل انجاح هذه المهمة. كما اثمن التنظيم الرائع للجنة المنظمة لمهرجان قرطاج الدولي للمونودراما الذي يشارك به هذا العام عدد متميز من اهم نجوم المونودراما من انحاء العالم.

وأشار الفنان عبدالله بهمن الى ان مسرحية «حطام إنسان» قدمت يوم امس مرتين على فترتين صباحية ومسائية وفي كل مرة كانت صالة العرض تزدحم بالجمهور من عشاق المسرح وضيوف المهرجان الذي بات يعتبر من اهم المهرجانات المسرحية المتخصصة في مجال عروض «المونودراما» عروض الممثل الواحد.

وفي ختام تصريحه قال الفنان عبدالله بهمن :

فور عودتنا الى البلاد بإذن الله سيكون امامنا جدول مزدحم بالعروض والمواعيد. حيث سنعيد العرض لعشاق مسرح المونودراما بالاضافة الى تلبية عدد من الدعوات الرسمية التي تلقتها فرقة المسرح الكويتي التي باتت احدى سفراء المسرح في الكويت الى المسرح في كل مكان .

