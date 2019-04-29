آخر النهار

المتابع الراصد، يعي جيداً، نوعية الجهد المبذول، من قبل النجوم ومن الكتاب والمخرجين والفنيين وأيضا المنتجين والموزعين، من أجل إنجاز أعمال الدورة الرمضانية، في سباق حقيقي مع الزمن. نحن أمام جهود إبداعية عالية المستوى، حرية بكل أنواع التقدير والاحتفاء، ومن هنا تأتي الدعوة لتقديم نتاجات تلفزيونية أو إذاعية، تتحرك في خط متوزاٍ، مع تقديم الأعمال الدرامية، تستقطب النجوم في مختلف الحرفيات الخاصة بصناعة الدراما التلفزيونية تتجاوز الصيغ التقليدية في الحوار.. الى التحليل والاحتفاء.. وأيضا الذهاب بالمشاهد الى مناطق إضافية لما يشاهده من أعمال، عبر حوار ثري بناء. لذا يفترض أن يتزامن انتاج وتقديم هكذا نوعية من البرامج ، مع مشهديات خاصة، تتحرك في خط متوازٍ مع المشهديات الدرامية، لهذا النجم أو ذاك، وهو داخل مراحل تصوير العمل وتفاصيله. إن من يمنحنا المتعة والفرجة والدهشة أحق بالاحتفاء والتقدير.. وأحق بتقديمه عبر برامج ذات قيمة إعلامية وفنية عالية المستوى، تتجاوز كل ما هو دارج ومستعاد.. ومكرر. ليكن بوح النجوم وحواراتهم جزءاً من تلك الوجبة الرمضانية الدرامية السخية.

وهي دعوة للحوار.

وعلى المحبة نلتقي

