آخر النهار

اختارت اللجنة المنظمة لمهرجان العين السينمائي في دورته الاولى الفيلم الكويتي الكوميدي «ودي اتكلم» للمخرج صادق بهبهاني للعرض ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان الذي ستنطلق اعماله يوم 30 ابريل الحالي وكانت اللجنة العليا قد اعلنت عن تفاصيل مسابقة «الصقر الخليجي» التي تضم 24 فيلماً، من بينها 3 أفلام طويلة و21 فيلماً قصيراً من السعودية والبحرين وعمان والكويت. كما سيتم تكريم النجمة القدير حياة الفهد في حفل افتتاح المهرجان . بالاضافة الى عرض فيلم».حاتم صديق جاسم».من توقيع الفنان احمد ايراج.

5 أفلام تتنافس في فئة الأفلام الطويلة، 3 أفلام من السعودية هي، «آخر أيام السيرك» لمحمود الشرقاوي، و«آخر المسافة صفر» لعبدالعزيز الشلاحي، و«رولم» لعبدالإله القرشي. وفيلم من الكويت بعنوان «ودي أتكلم» لصادق بهبهاني، وفيلم آخر من عمان بعنوان «زيانا» لخالد عبد الرحيم.

وتضم المسابقة ضمن فئة الأفلام القصيرة، من البحرين: «الساعة الثانية ونصف صباحاً» لحسين خليل، و«بيت العصافير» لمحمد إبراهيم، و«عبور» لسلمان يوسف، و«لقاء» لمحمود عبداللطيف، ومن السعودية «ون تو ثري» لفيصل عبدالله، و«تعايش» لمصعب المعمري، و«قضية هند» لدينا ناجي.

