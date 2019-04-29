آخر النهار

كشفت النجمة مروة الأزلي كواليس تصوير مسلسلها الرمضاني «زلزال»، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، والمسلسل من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وبطولة كل من محمد رمضان، محمود حجازي، حلا شيحة، سامي عبدالحليم، ماجد المصري، يوسف عثمان، هنادي مهني، سعيد الصالح، محمد فتحي، حسام داغر، نسرين أمين، أحمد صيام، محمد الدقاق، ومن المقرر عرضه ضمن ماراثون رمضان المقبل.

يذكر أن الفنانة مروة الأزلي شاركت سابقاً في فيلم «ممنوع الاقتراب والتصوير» وهو بطولة ميرفت أمين، يسرا اللوزي، بيومي فؤاد، محمد مهران، نور قدري، طارق الإبياري، إيمان السيد، ياسر الطوبجي، زكي فطين عبدالوهاب، أيمن منصور، ورشا الخطيب، وعدد آخر من النجوم والوجوه الجديدة، وعدد من ضيوف الشرف منهم: رانيا يوسف، ومن تأليف وإخراج روماني سعد.

