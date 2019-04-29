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نفت الفنانة ريهام حجاج، الأخبار المتداولة بشأن قيامها بالاحتفال بزواجها على رجل الأعمال محمد حلاوة، الزوج السابق للفنانة ياسمين عبدالعزيز، موضحة أن الحفل أقيم بدون أي مناسبة، والذي حضره عدد من الفنانين أبرزهم يسرا، وفاء عامر، ناهد السباعي، إلهام شاهين، نجلاء بدر، نسرين أمين، محمد شاهين، وبوسي شلبي. وأحيا الحفل الفنان اللبناني رامي عياش، والفنان محمود العسيلي. يذكر أن حجاج، أعلنت زواجها من رجل الأعمال محمد حلاوة، في يناير الماضي. وفي سياق آخر، يعرض حاليا مسلسل «كارمن» لريهام حجاج على قناة Cbc، ويشاركها البطولة محمد مهران ومحمد الكيلاني وولاء الشريف وعمر الشناوي ومحمد مزربان، ومن تأليف سامح مجدي، وإخراج حسين شوكت.

