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شدد المخرج مناف عبدال على أهمية عمله التلفزيوني الجديد «الديرفة» ووصفه بانه خطوة اضافية في رصيد الدراما الكويتية والخليجية. واشاد في الحين ذاته بالدعم الذي تقدمه وزارة الاعلام متمثلة بقطاع التلفزيون و«لجنة الشراء المميز» و«لجنة المنتج المنفذ» وقيادات وزارة الاعلام التي راحت تشكل دعما اساسيا ومحوريا من اجل دعم صناعة الانتاج الدرامي التلفزيوني والذهاب بها الى مناطق متجددة من رصيد هذه الصناعة التى باتت احدى مصادر الفخر والتميز لكويتنا الغالية .

وعن العمل الجديد قال المخرج مناف عبدال : مسلسل «الديرفة» من تأليف علياء الكاظمي عن رواية بنفس الاسم، كما ان المسلسل يمثل عودة قوية للنجم القدير محمد المنصور ومعه النجمة هيفاء عادل التي تعود الى الشاشة الصغيرة بعد غياب طويل. وفي العمل ايضا حشد متميز من النجوم ومنهم عبدالرحمن العقل ومحمد جابر واسمهان توفيق وبثينة الرئيسي وحسين المهدي ونور وغدير السبتي وعبير الجندي وعبدالله بهمن وكم آخر من النجوم .

ويستطرد قائلا :

في «الديرفة» نتابع حكاية «فاطمة» وحيدة والدها تاجر الأقمشة المعروف بضعف شخصيته أمام زوجته «مريم» ابنة تاجر المجوهرات، في رحلة درامية تمثل العودة إلى الزمن الجميل وعصر الكويت الذهبي، بداية من فترة الخمسينيات من القرن الماضي، مروراً بالستينات، وانتهاء بالسبعينيات، حيث تتوالى الأحداث الاجتماعية بنسق دارمي يجمع بين الدراما الراقية والمشاعر الرومانسية التي تعود بنا إلى تلك الفترة التي يحن إليها جميع من عاصرها وعايش تفاصليها التي لا تنسى.

والعمل من النوع التراثي ولهذا الغرض تم بناء قرية ثراثية متكاملة تقدم للمرة الاولى على الشاشة وتجربة بصرية بلون وشكل جديد للمشاهدين، حيث تم الاهتمام بادق التفاصيل. وقد صمم ونفذ ديكورات المشاهد الفنية الفنان المتميز صلاح زماني وسيكون الديكور احد ابطال العمل في مسلسل «الديرفة».

ويقول المخرج مناف عبدال : سبق التصوير مرحلة طويلة من البحوث والدراسات وايضا الاشتغال على كتابة النص ضمن فريق متخصص ضم كلاً من كاتبة السيناريو والحوار الكاتبة الشابة بدور يوسف وشارك في الكتابة الكاتب الشاب محمد انور محمد بالاضافة الى المعالجة الدرامية للفنانة القديرة اسمهان توفيق. وهو ما يمثل عمقا ابداعيا للنص . وهكذا الامر على صعيد اختيار النجوم والازياء والديكورات والاكسسوارات وادارة التصوير بقيادة الفنان محمود الحوسني ويقية الكوادر التي تمثل اضافات حقيقية لرصيد هذه التجربة التي يقوم بانتاجها الفنان المخرج عبدالله بوشهري والذي يقود مجموعة من التجارب الانتاجية التي تؤسس لمرحلة جديدة من تاريخ وصناعة الانتاج الكويتي التلفزيوني ولربما ابعد من كل ذلك على الصعيدين الخليجي والعربي . وحول الحلول الاخراجية التي يقدمها في هذا العمل يقول المخرج مناف عبدال : بعد مجموعة من التجارب الدرامية التي تعاونت خلالها مع اهم نجوم الدراما ومنهم «لاهوب» مع القديرة حياة الفهد، و«شاهين» و«الرحى» و«جبروت امرأة» وغيرها. يأتي مسلسل «الديرفة» الذي يمثل حالة من التحدي من اجل الكينونة بمستوى المعطيات التي تشكل كيانات هذا العمل الذي اتوقع ان يكون احد المواعيد الاساسية من بين الاعمال الدرامية الكويتية والخليجية. وقد حرصت على الاشتغال مطولا على رسم المشاهد والاشتغال على الممثل وكافة عناصر العمل من اجل تشكيل قيمة بصرية اضافية تثري العمل المشبع بالعواطف والرومانسية والصراع الاجتماعي والبحث الدائم عن الامل والغد.

وفي ختام تصريحه يقول المخرج مناف عبدال : سيكون العمل الجديد «الديرفة» خلال الدورة الرمضانية على مجموعة من القنوات وفي مقدمتها «الفضائية الكويتية» بيت الدراما الكويتية حيث وزارة الاعلام الداعم الاساسي لصناعة الدراما عبر مجموعة من القطاعات وفي مقدمتها قطاع التلفزيون و«المنتج المنفذ» و«الشراء المميز».. كما سيعرض العمل على قنوات «سما دبي» و«الشارقة» و«روتانا». وهو ما يمثل انجازاً وثقة نعتز بها ونتشرف . واتمنى ان ينال العمل رضا واستحسان الجمهور الحبيب في كل مكان .

