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بعد غياب طويل تعود النجمة مرام للتعاون من جديد مع مسرح «السلام» في مسرحية الرعب «خطوات الشيطان» التي ستعرض في موسم عيد الفطر على مسرح النادي العربي.

وعبرت مرام عن سعادتها الغامرة بهذه العودة وقالت: أعتز بالمشاركة في بطولة المسرحية إلى جانب نجم مسرح الرعب الفنان عبدالعزيز المسلم، والذي أعتبره مدرسة رائدة في مسرح الرعب محليا وخليجيا وعربيا، تتعلم منها الأجيال المتعاقبة، فهو يقدم مسرحا نموذجيا في كافة عناصر المتعة والفرجة المسرحية.

كما عبرت مرام عن سعادتها بمشاركة نجوم كبار وشباب في بطولة المسرحية وعلى رأسهم الفنانة القديرة انتصار الشراح، وكذلك شيلاء سبت، مشعل الشايع، عبدالله المسلم، فهد ليلي، عبدالله الحمادي، ومحمد الشطي. عن دورها في المسرحية قالت: سأقدم شخصية جديدة عليّ.. تحمل طابع التشويق والرعب، وهذا يحملني مسؤولية كبيرة لتقديم شيء جديد لجمهور مسرح السلام، وأتمنى أن أوفق وتنال إعجاب وتقدير الجمهور في الكويت والخليج.

وأشارت إلى أن المسرحية تتناول مشكلة قديمة تتعلق بصراع الإنسان مع الشيطان لكن بمعالجة ورؤية مبتكرة جدًا.. فهل يستطيع الإنسان أن ينتصر حقًا على الشيطان؟

عن أجواء العمل قالت: مسرح الرعب من المسارح الصعبة لأنه يتطلب من الممثل مجهودًا كبيرًا في الأداء والحركة.. والتلون على خشبة المسرح، بالتالي تكون هناك فرصة كبيرة لمعايشة الشخصية وتجسيدها وتطوير أدائها.

حول عودتها للتعاون مع «مسرح السلام» قالت: يكفي أنه من المسارح الرائدة في الخليج والعالم العربي خصوصا في مجال مسرح الرعب، ويشرفني العمل معهم خصوصًا في ظل وجود روح الأسرة الواحدة، واستراتيجية راقية في العمل تعتمد على البحث دوما عن الأفكار والطرح غير التقليدي، وتسخير كافة الإمكانيات والتقنيات العالية والإبهار في كافة عناصر العرض.

وأوضحت مرام أنها تراهن على تجربتها الجديدة في «خطوات الشيطان»، ووصفتها بالمتميزة والمثمرة، خصوصًا أن العرض يحمل مقاييس عالمية في مسرح الرعب، مؤكدة على وجود مفاجآت مذهلة في العرض، إضافة إلى جودة الطرح والرسائل الاجتماعية والإسقاطات على الواقع.

تجدر الإشارة إلى أن «خطوات الشيطان» من تأليف وبطولة النجم عبدالعزيز المسلم، عن قصة الكاتب محمد الكندري، إعداد وكلمات الأغاني الشاعر سامي العلي، كما كتب الشاعر الشيخ دعيج الخليفة بعض الأغاني.