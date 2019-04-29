وطن النهار

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح أمس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.

كما استقبل سموه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

واستقبل سموه سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء.

كما استقبل سموه رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة.

واستقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الصباح والمدير العام للمنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينو وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح.

كما استقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح وابنة شهيد الواجب وكيل عريف خالد ناصر الواوان.

بدوره أشاد المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينو أمس الأحد بجهود صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في المجال الانساني.

وقال فيتورينو في تصريح عقب استقبال صاحب السمو أمير البلاد له بمناسبة زيارته الى البلاد «أتيحت لي الفرصة لمقابلة صاحب السمو والتعبير له عن امتناننا وتقديرنا لدوره كزعيم انساني عالمي حقيقي وأيضا كصديق للمنظمة الدولية للهجرة».

كما أثنى المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة على الجهود التي تبذلها الكويت من أجل الحد من التأثير السلبي لعدد من الأزمات في العالم.

وقال «المنظمة الدولية للهجرة هي منظمة تعمل منذ 25 عاما مع الكويت ونقدر عاليا مساهمة الكويت في الحد من التأثير السلبي لعدد من الأزمات في جميع أنحاء العالم لاسيما في سورية أخيراً ونتوقع استمرار التعاون عن كثب مع السلطات الكويتية».

