وطن النهار

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة الى الشيخة بيبي ناصر صباح الأحمد الصباح رئيس مجلس ادارة جمعية العمل الاجتماعي عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة منحها لقب (سفيرة النوايا الحسنة) من قبل المنظمة الدولية للهجرة تقديرا لما تقوم به من مساهمات انسانية واجتماعية أهلتها لنيل هذا اللقب الرفيع بكل استحقاق متمنيا سموه لها دوام التوفيق والنجاح لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة الى الشيخة بيبي ناصر صباح الأحمد الصباح رئيس مجلس ادارة جمعية العمل الاجتماعي ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة منحها لقب (سفيرة النوايا الحسنة) من قبل المنظمة الدولية للهجرة متمنيا سموه لها كل التوفيق والنجاح.

كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

