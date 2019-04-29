وطن النهار

أكد الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد، على الانجاز الباهر الذي حققه توجيه رياض الأطفال من خلال المهرجان الأول للأفلام القصيرة، مشيرا أن هذا الانجاز يعزز القيم والرسائل الهادفة التي تحتاجها وزارة التربية بهذه الفترة.

جاء ذلك خلال حفل المهرجان الأول لصناعة الأفلام القصيرة الذي أقيم بسينما مجمع 360 تحت رعاية وكيل وزارة التربية د. سعود الحربي وبحضور الوكيل المساعد للتعليم العام فهد الغيص والموجه الفني العام لرياض الأطفال نادية المسلم.

وأوضح المقصيد أن الوزارة تعمل على النسخة الثانية من المهرجان لتشمل كل المراحل، ليس فقط رياض الأطفال بل المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وذلك للتوسع بمثل هذه الأمور الابداعية الفنية والطاقات التي توجد بأبنائنا الطلبة، بالاضافة الى الهيئات التعليمية الذين يقومون بالاشراف على مثل هذه البرامج.

وأشاد المقصيد بدور اللجنة التحكيمية المسؤولة عن تقييم الأفلام القصيرة التي عرضت للجمهور الحاضر، وأيضا بدور الموجهات بالهيئة التعليمية في مرحلة رياض الأطفال، حيث قدم تبريكاته للفائزين بالجوائز العشر بالنسخة الأولى لمهرجان صناعة الأفلام القصيرة، متمنيا أن تكون النسخة الثانية من المهرجان أفضل بكثير من الدورة الأولى.

هذا وقد كرم المقصيد في ختام الحفل العشر الأوائل الفائزين بالمهرجان وسط حضور حشد كبير من موجهي رياض الأطفال والمعلمات، مشيدا بجهودهم لتحقيق مثل هذه الانجازات المميزة.

