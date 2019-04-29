وطن النهار

أكد المدير العام رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للبيئة بالكويت الشيخ عبدالله احمد الحمود الصباح أمس الأحد ضرورة العمل على حماية كوكب الارض وتحقيق التوازن العادل بين الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وحفظ حقوق الاجيال الحالية والمستقبلية.

وقال في كلمة له خلال احتفال نظمه قسم صحة البيئة في كلية العلوم الصحية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بمناسبة يوم الارض العالمي الذي صادف 22 ابريل الحالي: إن هذه المناسبة فرصة للفت الانتباه الى المشاكل التي يعاني منها الكوكب وزيادة الوعي بها والتعرف على تأثيرها على الكرة الأرضية ودراسة ما يمكن القيام به من اجل الحفاظ عليه وحمايته.

واضاف انه يجب على كل فرد المحافظة على صحة البيئة من خلال الممارسة اليومية السليمة والاعتراف بأحقية الاخرين في العيش بأمان على هذا الكوكب واتباع النهج الواعي الذى يتصدر اجندته حماية بيئته ووقف الانشطة التي تثقل كاهله والتطوع من اجل تخضيره وتنظيف حدائقه وشواطئه والحد من النفايات البلاستيكية عليه.

واوضح ان العالم يحتفل هذا العام بيوم الارض بالدعوة الى حماية التنوع الأحيائي والحد من الانقراض السريع لبعض الانواع بسبب الانشطة البشرية التي ساهمت في بروز ظاهرة تغير المناخ وزيادة التلوث ولتتراجع اعداد 40 في المئة من انواع الطيور في العالم والبالغ عددها 11 الفاً وتتعرض 75 في المئة من الشعاب المرجانية لضغوط وفقا لشبكة يوم الارض العالمية والتي تشرف على احتفالات هذا اليوم في جميع انحاء العالم.

من جانبه قال مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور علي المضف في كلمة له ان هذه المناسبة السنوية تخدم القطاعين الحكومي والخاص في الكويت في مجال ادارة وحماية البيئة والصحة والسلامة المهنية وادارة المخاطر مبينا ان الاحتفال يسعى الى نشر مزيد من الوعي للحفاظ على كوكب الارض واستدامة موارده للبشرية.

واضاف الدكتور المضف ان الهدف الأساسي لهذا الاحتفال هو حشد الدعم العالمي لحماية بيئة كوكب الأرض وما عليه من موارد طبيعية مهمة لاستمرار الحياة ويعد نداء لكل الأفراد والجماعات والأجناس والشعوب والدول في الاهتمام في الأرض ومكوناتها الطبيعية وغير الطبيعية والانسان بصفة خاصة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وبدوره قال نائب المدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور جاسم الانصاري ان كوكب الارض هو اساس الحياة والحفاظ عليه مسؤولية مجتمعية مشتركة، مبيناً ان الاحتفال يضم ورشا وندوات لنشر الوعي البيئي للمجتمع والنهوض بهذا الشأن.

