وطن النهار

تأهل طلبة كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا في مسابقة الروبوت ومسابقة « البوستر» ضمن المراكز الخمسة الأولى في المنتدى الهندسي الخليجي الطلابي في دورته الثانية ضمن فعاليات المؤتمر الهندسي الخليجي العاشر برعاية كريمة من سمو رئيس مجلس وزراء الشيخ جابر المبارك، وتهدف المسابقة الى تشجيع الطلاب الجامعيين في كل أنحاء مجلس التعاون الخليجي على ابتكار روبوتات تتميز بقدرات تقنية وحركية في مجالات متنوعة.

وعرف المنتدى الهندسي الخليجي الطلابي مشاركة 60 مشاركاً ضمن 15 فريقاً من دول مجلس التعاون الخليجي، ويهدف الى تشجيع الطلاب الجامعيين على ابتكار روبوتات تتميّز بقدرات تقنية وحركية في مجالات متنوعة، من خلال توظيف معارفهم الأكاديمية ومهاراتهم الفنية لتكون كتطبيق لهم على ما تمت دراسته خلال سنوات الدراسة، وتسهم في دخول الشباب لسوق العمل كأصحاب أعمال.

