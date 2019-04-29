وطن النهار

في اطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة الداخلية ووزارات ومؤسسات الدولة، اختتمت الادارة العامة للدفاع المدني برنامج العمل التطوعي للمشروع الوطني (جاهز) والخاص بتأهيل وتدريب المتطوعين لادارة المرافق الحيوية بالدولة وقت الأزمات والكوارث بمشاركة وزارة الدولة لشؤون الشباب ومؤسسة البترول الكويتية وشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية وبلدية الكويت تحت مظلة لجنة الدفاع المدني.

وأوضحت اللجنة المشرفة على المشروع أن برنامج العمل التطوعي (جاهز) يتكون من ثلاث مراحل انطلقت المرحلة الأولى منه بتدريب الشباب بمؤسسة البترول الوطنية على تعبئة الوقود بمحطة وقود صبحان وأقيمت المرحلة الثانية في شركة مطاحن الدقيق والمخابز تشغيل المخابز، واختتم البرنامج التدريبي للمشروع في بلدية الكويت.

ويعد برنامج العمل التطوعي (جاهز) فرصة مواتية لابراز جهود الشباب الكويتي في مجال العمل التطوعي وتطويره والذي تضمن عدداً من البرامج التدريبية المتنوعة الحيوية وذلك لتأهيل المتطوعين للقيام بالمهام المنوطة بهم في أوقات الأزمات.

