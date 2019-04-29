وطن النهار

أكد رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين عبدالله الدماك ان انتاج المحاصيل الزراعية في عموم المزارع بالبلاد تمر في فترة الذروة، موضحا ان كميات الطماطم التي ظهرت في مواقع التواصل الاجتماعي مرمية على اطراف الطريق بالوفرة، هي كميات لطماطم غير صالحة للاستهلاك الادمي، ولايقبل اي بائع تداولها،سواء في المزادات او الشبرات ما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي في البلاد واستقرار الاسعار.

واضاف الدماك في تصريح صحافي أول من أمس ان المحاصيل الزراعية تشهد حاليا افضل فترات انتاجها في اغلب المزارع بالعبدلي والوفرة والصليبية، مبينا ان سعر كرتون الطماطم لـ 7 كيلو من الدرجة الاولى يباع بـ 300 فلس، فيما يباع الكرتون من الدرجة الثانية بـ 150 إلى 200 فلس، فيما ولا يتم تداول او تناول الطماطم من الدرجة الثالثة، لعدم مأمونية جودتها، حيث ترفض اغلب الاسواق دخولها، كما لا يمكن التبرع بها لاي جهة، نظرا لعدم صلاحيتها.

وأشار الدماك الى ان زيادة انتاج المحاصيل الزراعية امر يعود الى زيادة الرقعة الخضراء في شمال وجنوب البلاد، لاسيما مع وصول عدد البيوت المحمية المبردة في المزارع الى 60 ألف بيت، بعدما كانت تبلغ 15 ألفاً في عام 2016.

