وطن النهار

صرح رئيس مجلس الادارة المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الشيخ محمد اليوسف الصباح بان فرق الرش التابعة للهيئة بدأت عمليات الرش لمكافحة الجراد بمنطقة الوفرة الزراعية منذ الصباح الباكر «يوم امس» وسوف يتم تكثيف الرش منعاً لانتشار الجراد وانتقاله الى مناطق اخرى حيث سخرت الهيئة جميع امكاناتها حتى الانتهاء من عملها والقضاء على الجراد.

واضاف ان هناك تنسيقاً بين الهيئة ووزارة الصحة لتكثيف الجهود في عمليات الرش والمكافحة وايضاً جهود الادارة العامة للاطفاء بتسخير كل امكاناتها لخدمة فرق الرش التابعة للهيئة.

واشار ان هناك تواصلاً مع السلطات المختصة بالمملكة العربية السعودية وتنسيقاً للعمل على توفير الفرق اللازمة للمشاركة بعمليات المكافحة اذا اقتضى الامر.

واكد اليوسف حرص الهيئة على الانتهاء من المكافحة في اسرع وقت وذالك للحد من انتشار الجراد وانتقاله الى مناطق اخرى وكذالك للحفاظ على المحاصيل الزراعية في المزارع وعدم تكبد المزارع اي خسائر.

وذكر محمد اليوسف بأن الهيئة سوف تقوم بعمليات الرش ومكافحة الجراد الذي ظهر بمنطقة الوفرة الزراعية وانها سخرت جميع الامكانات وتم تجهيز آليات الرش للبدء فورا بعمليات المكافحة وتوفير كل الامكانات لفرق الرش للحد من انتشاره في باقي المناطق وتم تشكيل فرق مكافحة بأسرع و افضل الطرق الممكنة للحد من هذا الانتشار الجراد.

وختم بأن هناك متابعة من قبل الهيئة لظاهرة انتشار الجراد وسوف يتم مكافحتة والانتهاء منه بأسرع وقت.

من جانبها، أكدت الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة د. ماجدة القطان اتخاذ الوزارة جميع الاجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة أي إصابة قد تحدث جراء لمسات الحشرات الناقلة للأمراض نافية وجود أي تقصير من جانب الوزارة في هذا الشأن.

واضافت أن قسم ومشروع مكافحة الحشرات «الطبية» والقوارض بالوزارة يقوم بتدابير احترازية وفورية بمحافظات البلاد الست حال تلقي أي بلاغات في هذا الصدد.

وبينت القطان أن الصحة تولي موضوع مكافحة الحشرات والقوارض اهتماما بالغا وتقوم بوضع استراتيجيات تحول دون انتشارها مبينة أن «مكافحة الحشرات الزراعية مثل الجراد ليس من اختصاص الوزارة»، مضيفة أن أجهزة الوزارة المعنية تعمل بشكل دوري ودون انقطاع وطوال العام على مكافحة الحشرات الناقلة للأمراض مثل البعوض والذباب والصراصير والقوارض.

وفتحت القطان بالتأكيد على ان قسم ومشروع مكافحة الحشرات الطبية والقوارض بالوزارة يعمل على فترتين يوميا داعية إلى التواصل مع مكتب البلاغات عبر الهاتف رقم (24848088) داخلي (775/106/222) عند ملاحظة أي انتشار للحشرات الناقلة للأمراض.

