وطن النهار

قال مدير عام الهيئة العامة لشؤون القصر براك الشيتان، ان الهيئة نظمت حفلاً لتكريم الفائقين من ابناء هيئة القصر المشمولين برعايتها وكذلك لتكريم الموظف المثالي والموظفين المتقاعدين، مؤكدا ان الهيئة في كل عام تقيم هذه الاحتفالية إيمانا منها بالتحصيل العلمي ودعما لهم بما انهم جيل واعد لمواطن صالح لهذه البلاد الطيبة.

واشار الشيتان خلال حفل التكريم السنوي للقصر في الهيئة والموظفين المتقاعدين والموظف المثالي الذي اقيم تحت رعاية وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الامة ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لشؤون القصر الدكتور فهد العفاسي بحضور عدد من القيادات في الدولة واهالي القصر في فندق ريجنسي، إلى ان عدد الفائقين يزداد حتى بلغ ما يقارب 680 فائقا في عام 2018، مؤكدا أن هذا الدعم لهؤلاء المتفوقين ينبع من باب التشجيع للتحصيل العلمي.

واضاف ان مع افتتاح المقر الرئيس الجديد للهيئة وكذلك فرعي الهيئة في كل من محافظتي الأحمدي والجهراء فقد حسن ذلك بيئة العمل لتقديم خدمات افضل لما يتوفر في هذه المقرات من مزايا متعددة واهمها تقديم الخدمة في مناطق المشمولين بالرعاية، لافتا إلى ان الهيئة قدمت كتبا وتنتظر الموافقات من الجهات المخولة من اجل ان تفتح مقار اخرى في المحافظات المتبقية خاصة فرع جديد تابع للهيئة في مدينة صباح الاحمد السكنية.

واكد الشيتان أن عدد المشمولين برعاية الهيئة 46 الف حالة تشرف عليها الهيئة خلال عام 2018،من قصر ومحجور عليهم وغيرهم من المشمولين مؤكدا ان العدد في تزايد، خاصة ان الهيئة تسعى لتعزيز الكوادر الوطنية من الموظفين من خلال التدريب لرفع مستوى الخدمات

وقال انه بفضل الله ثم فضل القيادة الحكيمة للبلاد كانت الهيئة مشرفة وولية ومتابعة لأموال القصر وحفظها وتنميتها حتى يبلغوا سن الرشد وذلك تحت شعار إدارة آمنة لأموال القصر ورعاية مميزة لاحتياجاتهم

واشار الشيتان إلى انه في مجال تنمية أموال القصر واصلت الهيئة جهودها لتحقيق أعلى العوائد الممكنة في المجال الاستثماري وهو ما ترتب عليه بلوغ نسبة الارباح الموزعة على أرصدة وحسابات القصر المشمولين برعاية الهيئة 10% خلال عام 2018، وهو مؤشر إيجابي على مدى سلامة ومتانة سياسة الهيئة الاستثمارية.

كما تواصلت جهود الهيئة في مجال دعم الانشطة ذات البعد الاجتماعي لتعزيز دورها الاساسي في حفظ وتنمية أموال القصر. وذلك باعتماد العديد من الانشطة والفعاليات المختلفة كأنشطة الحج والعمرة وفعالية العودة للمدارس واحتفالية القرقيعان واحتفالية المشاركة في المناسبات الوطنية من عيد الاستقلال والتحرير ويوم رفع العلم.

ولفت الشيتان الى ان الهيئة استمرت في تقديم الخدمات والمساعدات الاجتماعية في مجال دعم التعليم والصحة وترميم منازل المشمولين بالرعاية وتأثيثها وتوفير الاحتياجات الضرورية لرفع المستوى المعيشي مما عزز مكانة الهيئة محليا وإقليميا.

