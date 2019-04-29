وطن النهار

ترأس وزير التربية وزير التعليم العالي والرئيس الأعلى للجامعة الأستاذ الدكتور حامد العازمي اجتماع مجلس الجامعة رقم (2019/1)، صباح أمس بحضور مدير جامعة الكويت أ. د. حسين أحمد الأنصاري، وأعضاء مجلس الجامعة بقاعة مجلس الجامعة في الحرم الجامعي بالخالدية.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم جامعة الكويت أمين عام الجامعة الدكتور مثنى طالب الرفاعي بأن مجلس الجامعة ناقش خلال الاجتماع عدداً من الملفات، حيث قام بالتصديق على محضر الاجتماع رقم (2018/4) الذي عقد بتاريخ 2019/4/28، كما اطلع تقرير متابعة تنفيذ قرارات مجلس الجامعة في الاجتماع رقم (2018/4).

وأشار د. الرفاعي إلى أن مجلس الجامعة قد ناقش عدداً من البنود منها: اقتراح عمادة القبول والتسجيل في شأن أعداد مقاعد الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات المستجدين للعام الجامعي 2019/2020، حيث تم اعتماد قبول (6315) طالبا وطالبة من المستجدين للعام الجامعي 2019/2020 موزعين على مختلف الكليات الجامعية.

كما تمت الموافقة على اقتراح عمادة القبول والتسجيل في شأن القواعد الأساسية للقبول والتحويل في جامعة الكويت للعام الجامعي 2019/2020.

كما قرر مجلس الجامعة تشكيل لجنة لوضع استراتيجية جامعة الكويت ورسم سياسة القبول والتخصصات المطلوبة حسب احتياجات سوق العمل ورؤية الكويت لعام2035، على أن تضم اللجنة أعضاء من جامعة الكويت ومن الجهات المعنية خارج الجامعة (ديوان الخدمة المدنية- الأمانة العامة للتخطيط- وجهاز إعادة هيكلة القوى العاملة).

وأضاف بأن المجلس قد اطلع على التصور المبدئي لاستغلال أرض مدينة صباح الأحمد السكنية، حيث أوصى المجلس بأن يستغل الموقع الجامعي الجديد بمدينة صباح الأحمد السكنية ليلبي احتياجات ساكني المدينة والمناطق المحيطة بها من التعليم الجامعي ويوفر عناء تنقل الطلبة والموظفين من ساكني تلك المناطق إلى المواقع الجامعية الحالية، وإحالة تقرير اللجنة المشكلة للجنة وضع استراتيجية الجامعة لدراسته وإبداء الرأي حول التخصصات المطلوبة.

وقال: كما تابع مجلس الجامعة ما تم في خطة الانتقال والتشغيل لبعض الكليات إلى مدينة صباح السالم الجامعية - جامعة الكويت، حيث استعرض مدير البرنامج الإنشائي الموقف الحالي لنسب الإنجاز ومواعيد الاستلام الابتدائي لمباني الكليات، مؤكدا جهوزيتها من حيث إيصال التيار الكهربائي للمواقع المخطط تشغيلها حسب خطة الانتقال، كما تم اطلاع المجلس على استعدادات جامعة الكويت لعملية الانتقال وتشغيل الكليات مع توفير الخدمات اللازمة من أمن وسلامة ونظافة بعد استلامها مباشرة، وأكد مجلس الجامعة الالتزام بقراره السابق الخاص بخطة الانتقال مع التأكيد على اطلاع المجلس بآخر المستجدات بالاجتماع القادم.

وأفاد بأن مجلس الجامعة قد اطلع على الاعتماد الأكاديمي لكلية الطب بجامعة الكويت بالتنسيق مع الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم (حسب متطلبات ECFMG).

وذكر د. الرفاعي أن مجلس الجامعة اطلع على الدراسة المقدمة من جمعية أعضاء هيئة التدريس بشأن زيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس والهيئة الأكاديمية المساندة، وقد تم تشكيل لجنة لدراسة المقترح المقدم مع الجهات المختصة وأخذ آراء الجهات المعنية، على أن تعرض على مجلس الجامعة في الاجتماع القادم.

وأشار د. الرفاعي إلى أن مجلس الجامعة قد وافق على اقتراح بعض الكليات بترقية (21) عضو هيئة تدريس لدرجة أستاذ وأستاذ مساعد من مختلف الكليات، (19) من الكليات الإنسانية والاجتماعية و(2) من الكليات العملية.

