وطن النهار

ثمن وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة الجهود الكبيرة التي بذلها فريق المحامين في الادارة القانونية في بلدية الكويت والتي توجت بصدور الأحكام القضائية النهائية لصالح البلدية في العديد من القضايا جاء ذلك خلال حفل التكريم لعدد من المحامين بالادارة القانونية بحضور مدير الادارة القانونية المستشار رجعان الغريب. وأوضح الشعلة أن هذا الانجاز في صدور الأحكام النهائية لصالح البلدية جاء بفضل التعاون بين فريق المحامين بالادارة القانونية والتي أثمرت الحصول على كافه المستندات والمعلومات التي طلبها اعداد الدفاع امام المحكمة.

