وطن النهار

على موعد مع التاريخ حين أطل من نافذة شرق ليسرد حديثه الأصيل ويوقظ احساسا دفينا في النفوس ترجم على شكل حنين ورغبة وتلهف للماضي الجميل ولسماع المزيد عن ذاك الزمن، أقيم احتفال افتتاح حسينية معرفي مساء أمس الأول برعاية كريمة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه وبحضور ممثل سموه محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد وعدد من النواب والشخصيات الاجتماعية البارزة، بعد ترميم المبنى الذي قارب 3 سنوات، والذي تألق شكلاً ومضموناً حينما تم فيه تحقيق المعادلة الصعبة بانجاز المطلوب دون العبث بالأصل، والاعلان عن المبنى الأقدم تاريخيا والأيقونة الأعرق للعمارة والهندسة الكويتية التراثية.

وفي هذه المناسبة ألقى عضو مجلس أمناء حسينية معرفي موسى جعفر معرفي، كلمة الحفل، أعرب فيها عن شكره للجمهور على تلبية الدعوة، ملتمسا العذر لكل من لم تسمح له ظروفه للحضور، معبرا في نفس الوقت، عن سعادته بصفته ممثلا عن مجلس الأمناء ليرحب بكل من تكبد عناء الطريق للحضور والمشاركة في هذا الحفل المميز واستعراض ما تم انجازه وتطويره خلال 3 سنوات مضت من عمل لاحد أبرز المباني التاريخية في الكويت.

وقال معرفي: إن مبنى الحسينية الذي تولت الدولة مشكورة على احتضانه من خلال المجلس الأعلى للثقافة والفنون والآداب ليكون أحد المباني التاريخية المحافظ عليها في وطننا الحبيب، ليكون منارة شامخة عبر التاريخ وشاهدا على لحمة وتواد وتواصل أهل الكويت ومشاركتهم بعضهم البعض أفراحهم وأحزانهم.

وأضاف: أن مجلس أمناء حسينية معرفي يعدكم بتكثيف البرامج الثقافية والاجتماعية لتكون بالاضافة الى ما تقوم به الحسينية من مجالس ذكر أهل البيت عليهم السلام استمرارا لدعم الوحدة الوطنية ونبذ الكراهية والطائفية ولم شمل أهل الكويت كما عهدناهم سابقا لتكون جدران هذا المبنى شاهدة علينا وعلى الأجيال المتعاقبة.

ومضى معرفي قائلا: إن ما شهده هذا المبنى من تلك اللحمة والمحبة والموده بين أطياف مجتمعة فرض علينا أن نعمل بذلك، من خلال قيامنا بزيارة المبنى وأروقته سواء القديمة أو الحديثة سيلاحظ الحضور مدى جمالية وتناسق دمج الماضي بالحاضر وذلك يعود بالفضل الكبير لمن قاموا بتصميم وتنفيذ هذه التحفة التاريخية فلهم من اكل الشكر والتقدير والعرفان. واستطرد بالقول: ختاما وبعد حمد الله أطلب من الحضور الكريم رفع أيديهم لله شكرا على نعمة الأمن والايمان الذي ينعم بها بلدنا الحبيب، سائلا المولى عز وجل ان يديم هذه النعمة في ظل حضرة والدنا وقائدنا أمير البلاد حفظه الله ورعاه.

تحفة معمارية

من جانبه، قال الوزير السابق د.فاضل صفر، أن بعد اعادة ترميم وبناء حسينية معرفي اصبح المبنى تحفة معمارية يفتخر فيها كل ابناء الشعب الكويتي، مؤكدا ان هذه التحفة المعمارية ينبعث منها رائحة عبق الماضي وذكريات من قام بالعمل والعطاء والقراءة والتوعية وتثقيف أبناء المجتمع في هذا المكان الطاهر.

واضاف: اننا نشكر صاحب السمو امير البلاد على رعايته لهذا الحفل والى محافظ العاصمة كما لا ننسى ان نشكر اسرة معرفي الكريمة على اهتمامهم في هذا الصرح الايماني الشامخ طوال هذه السنوات والى الحكومة والمجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب على اهتمامهم بهذا الاثر المعماري العريق وحرصهم على اعادة ترميمه وبنائه بالتفاصيل الدقيقة للمعمار الكويتي القديم، ونسأل الله ان تكون هذه الاماكن رمزا للوحدة بين جميع ابناء الشعب الكويتي.

من ناحيته، قال رئيس مجلس ادارة حسينية دار الزهراء الحاج عمار كاظم: ان الحسينيات هي مؤسسات دينية شيدت وعرفت بنشاطها الديني واول من اسس هذه الحسينيات هو الامام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام، مضيفا ان هذه الحسينيات تتخذ كأماكن لقراءة سيرة الرسول صلى الله عليه واله وسلم واهل بيته عليهم السلام ومناسباتهم كالمواليد وذكرى استشهادهم واهمها شهادة الامام الحسين عليه السلام مصيبة كربلاء التي نستوحي منها الدروس والعبر.

وأوضح ان الحسينيات منذ القدم تعتبر مكانا لنشر الوعي الاسلامي ولها نشاطات مختلفة ومنها الثقافية والادبية والاجتماعية والدينية بالاضافة الى اقامة الصلاة والادعية والاذكار فيها، مشيرا الى انه اليوم تعتبر الحسينيات كذلك من أهم المراكز الدينية يجتمع فيها المؤمنون سواسية دون تمايز أو تفرقة.

واكد كاظم ان الحسينيات لها دور بارز في نشر التآلف والمحبة وتوحيد الصفوف وتجنيب كل ما يفرق ويشتت، انطلاقا من الاية الكريمة (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب).

ولفت الى ان حسينية معرفي تعتبر اول حسينية بنيت رسميا وخصصت بالكامل والتي اسسها المرحوم الحاج محمد حسين الحاج نصر الله معرفي عام 1905 والتي نجتمع اليوم لافتتاحها بعد ان اعاد ترميمها وتجديدها للمحافظة على بنيانها التاريخي ذات الطراز القديم الممزوج بالحداثة الذي يجسد مسيرة العطاء والتاريخ الطويل لهذه الحسينية، مضيفا اننا لا ننسى دور الاسرة الحاكمة في رعاية ودعم الحسينيات وخير دليل حفل الافتتاح تحت رعاية صاحب السمو حفظه الله والذي مثل محافظ العاصمة.

من جهته، أكد عضو المجلس البلدي د. حسن كمال، ان اعادة افتتاح حسينية معرفي بترميم المبنى القديم وبناء جزء جديد مضاف للحسينية جاء بتضافر الجهود بين القائمين على الحسينية من اسرة معرفي الكرام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب، باعتبار أنها سجلت كموقع تاريخي.

وقال كمال: اننا اليوم سعداء في هذا الافتتاح متمنين بان تكون الحسينية صرحا علميا ثقافيا دينيا لذكر اهل البيت ومكانا للمناسبات المجتمعية وكل ما ينفع المجتمع الكويتي.

طراز معماري

بدوره، اكد مدير ادارة الوقف الجعفري اسامة الصايغ، ان اعادة افتتاح حسينية معرفي مع المحافظة على طرازها المعماري القديم يعد مفخرة للكويت، مضيفا انه للاسف المباني التراثية القديمة التي هدم جزء كبير منها لم يتبق منه الا القلة القليلة تم المحافظة عليها بجهود بلدية الكويت والمجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب والامانة العامة للاوقاف وامناء الحسينيات والمباني التراثية القديمة.

واضاف الصايغ انه يجب ان يتم الاهتمام بهذه الصروح التي تعد من اهم معالم البلد التي تصور المد الحضاري في الكويت، مؤكدا ان رعاية الدولة لتلك المباني من خلال المؤسسات المعنية اسهم في المحافظة على ما تبقى من تلك المباني التراثية القديمة كحسينية معرفي.

من جانبه، تطرق عبدالله قبازرد المصمم المعماري لمشروع اعادة ترميم وتجديد حسينية معرفي، الى أبرز ما واجهه منذ ان استعانه به الحاج فريد معرفي لانجاز مشروع ترميم الحسينية، مشيرا انه اول ما قام به اقتراح التسمية على المشروع والذي كان ترميم وتطوير و توسعة، موضحا انه حرص على ادخال هذا المسمى على المشروع ليعبر عن العمل الذي سنقوم به في الحسينية. وقال: إن بدء العمل بالترميم لكل ماهو قديم في الحسينية حيث اضطررنا لجلب عمودين من الخشب الصاج من مملكة البحرين بعد ان وجدنا بان هناك عامودين رئيسين متآكلين ولحسن الحظ اننا وجدنا ما نريد في مملكة البحرين وقمنا بجلبهم على الفور، مضيفا ان الكثير من المواد المستخدمة في عملية الترميم والتجديد والتطوير جلبت من خارج الكويت بمواصفات تم اختيارها بعناية لكي تتناسب مع الطابع التراثي القديم للحسينية. واشار قبازرد الى ان العمل استمر ثلاث سنوات بسبب العديد من الامور منها ان غالبية المواد المستخدمة تم جلبها من خارج الكويت، اضافة الى ان هناك معايير وشروط للامن والسلامة تم اشتراطها من ادارة الاطفاء التي كانت تتابع اولا فاولاً سير العمل في الحسينية وتعطي ملاحظاتها التي كانت تأخذ وقتا لانجازها. وعبر قبازرد في نهاية حديثه، عن سعادته بأن يرى السعادة مرتسمة على وجوه من رأى هذا الصرح المعماري التراثي القديم، مؤكدا ان سعادة الحضور وثنائهم على العمل هو معيار النجاح الذي كنا نحن المشرفين على المشروع نطمح له.

