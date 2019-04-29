وطن النهار

ترأس راعي الكنيسة الأرثوذكسية القبطية المصرية بالكويت القمص بيجول الأنبا بيشوي، صلوات القداس الالهي لعيد القيامة المجيد اول من امس السبت؛ بكاتدرائية مارمرقس للأقباط الأرثوذكس، مجددا الشكر لسمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد على احتضانه للجالية المصرية كما جدد تأييد الكنيسة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

حضر القداس المستشارة نازلي الفيومي نائب السفير المصري لدى الكويت، وجميع أعضاء البعثة الدبلوماسية والقنصلية المصرية في الكويت، وقيادات الكنيسة المصرية بالكويت، بالإضافة الى عدد كبير من رموز وأبناء الجالية المصرية في الكويت.

ونقلت المستشارة نازلي الفيومي نائب السفير المصري لدى الكويت في كلمة ألقتها خلال القداس، نيابة عن سفير مصر لدى الكويت طارق القوني، المتواجد حاليا خارج الكويت - رسالة التهنئة التي وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أبناء مصر من الأقباط في الخارج، والتي كان نصها :- «يسعدني أن أرسل إليكم بخالص التهاني، وصادق الأمنيات، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد .. وأغتنم هذه المناسبة، كي أعرب عن تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق، ولمصرنا العزيزة، دوام التقدم والرخاء والعزة».

وقالت الفيومي، «يطيب لي بهذه المناسبة، التي تأتي بعد أيام قلائل من إعلان نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، أن أشيد بالمشاركة الواسعة لأبناء الجالية المصرية المقيمين بالكويت الشقيقة، والتي عكست جوهر الإرادة الشعبية، بما يعزز من الأمل في العبور نحو مستقبل، نجتهد لأن يكون مشرقآ لأبنائنا الذين سيذكرون سعينا الدءوب، فيقومون بدورهم بأداء واجبهم الحضاري نحو مصرنا العزيزة دائماً .. لقد حان الوقت الذي نجدد جميعاً فيه العهد، بأن نضاعف الجهد؛ لتحقيق الأهداف الوطنية النبيلة، وأن نصبح أشد التزامآ بروح العمل المخلص المنتج، الممتزجة بالمحبة والأمل والتسامح».

وأضافت: «أنتهز هذه المناسبة لأتوجه من خلالكم بخالص التهنئة القلبية إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريريك الكرازة المرقسية، أتقدم إليكم بالتهنئة أبناء مصر من الأقباط الأرثوذكس في الكويت، داعين الله عزَ وجل- أن يُديم على الشعب المصري بجميع أطيافه في داخل مصر وخارجها الأمن والأمان والمحبة والسلام».

وأعربت باسم أبناء مصر، عن خالص الشكر والتقدير والامتنان الى الكويت الشقيقة، أميرآ، وحكومة، وشعباً، لما تقدمه من اهتمام ورعاية دائمتين لأبناء الجالية المصرية، بما يعكس متانة العلاقات الأخوية التي تربط بين شعبي وحكومتي البلدين الشقيقين، وبشكل خاص على التعاون المقدر فى جميع مراحل الاستحقاقات الانتخابية السابقة، والتي كان آخرها إجراء عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والتي تمت جميعها بيسر، لم يكن سيتم بدون ما لمسه الجميع من تنسيق بناء مع الإخوة فى الكويت.

وأعربت نائب السفير المصري لدى الكويت في ختام كلمتها، عن خالص تقديرها واعتزازها بأبناء الجالية المصرية على أرض الكويت الشقيقة؛ لدورهم فى التنمية بالكويت، ولأدائهم المتميز نحو الوطن الأم، حتى تظل مصر بوحدتها الوطنية، نموذجا فريدا لكل الشعوب.

ومن جانبه، وجه راعي الكنيسة الأرثوذكسية القبطية المصرية بالكويت القمص بيجول الأنبا بيشوي، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لحرصه الدائم على تهنئة الأقباط فى الخارج بمناسبة الأعياد الدينية.

ووجه القمص بيجول التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والتي سطر فيها المصريون ملحمة جديدة في حب الوطن.

كما وجه التهنئة الى جموع المسلمين حول العالم، خاصة المصريين والكويتيين، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، متمنيا للبلدين المزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.

وأعرب القمص بيجول عن أمله في أن يعم السلام والطمأنينة في أرجاء العالم، كما أعرب عن شكره لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، لحرصه على تهنئة الكنيسة المصرية بالكويت بمناسبة عيد القيامة، معربا عن تهنئته له بعد تتويجه بجائزة تمنح لأول مرة من البنك الدولي.

كما أعرب عن شكره الى ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، ورئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد، وكبار الوزراء والمسؤولين الكويتيين.

