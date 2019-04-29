وطن النهار

كشفت رئيس معهد المرأة للتنمية المحامية كوثر الجوعان بمناسبة اسبوع الاصم العربي الرابع والاربعين انعقاد ملتقى الاصم الكويتي الثالث بمبادرة من المعهد بتخصيص يوم الأصم الكويتي للتعرف على احتياجاته الاجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية والتربوية والنفسية والعملية والوظيفية.

وذكرت ان هذا الملتقى الانساني المهم يعقد غداً بمشاركة خليجية في ظروف شديدة الاهمية حيث تتسابق الدول العربية نحو تعزيز تواجد فئة الصم وضعاف السمع بقوة في المجتمع وبالتالي يأتي تسليط الضوء على دور الكويت في مختلف مؤسساتها الاجتماعية الرسمية والاهلية على ادوارها في معالجة اي معوقات تعوق هذه الفئة خاصة التعليمية والصحية اللتين تعتبران الركيزة الاساسية للتنمية. وقالت الجوعان ان ملتقى يوم الاصم الكويتي الثالث «مسؤوليتكم توظيفي» هو استمرار لادوار المعهد في معالجة مشاكل هذه الفئة التي تمتع بالاهلية القانونية الكاملة، لممارسة حياتها العملية بكل سهولة، مشيرة إلى ان مؤسسة الدولة المختلفة الرسمية منها والخاصة ملزمة بتوظيف خريجي فئة الصم وفق المراحل الدراسية المتنوعة وان يكونوا على نفس درجات التعيين مع نظرائهم من اخوانهم المواطنين. وبينت ان الهدف من الملتقى هو تعزيز ثقافة جديدة للصم في دول مجلس التعاون خاصة والدول العربية عامة والعمل على خلق مبادرات وتوصيات جادة والتعرف عن قرب على أهم تجارب الصم وضعاف السمع، مضيفة ان الملتقى يهدف الى زيادة فرص اندماجهم في المجتمع بشكل واضح وكامل تطبيقاً للاتفاقية الدولية للاشخاص ذوي الاعاقة، وتأكيد دورهم ومكانتهم في خطط التنمية.

واختتمت الجوعان بالتأكيد على أهمية الملتقى الذي يشارك فيه نخبة من المتخصصين في الكويت، ودول مجلس التعاون الخليجي باوراق عمل مكثفة الى جانب القاء الضوء على بعض تجارب فئة الصم في العمل من مملكة البحرين والكويت وسلطنة عمان ووجهت دعوتها بان تاخذ الدولة فعلياً المبادرة في توظيف فئة الصم دون أي تمييز، فالتنمية تعني مشاركة جميع افراد المجتمع كاملي الاهلية القانونية القادرين على العطاء.

