وطن النهار

نظمت الجمعية الكويتية لدعم المخترعين الملتقى الوطني للاختراعات المميزة وذلك، مساء أمس الأول، في مكتبة الكويت الوطنية، وبمشاركة ما يقارب 170 شخصاً في مختلف فعاليات الملتقى من المخترعين والمهتمين بهذا المجال.

وبهذه المناسبة أوضحت رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتورة فاطمة الثلاب، أن الفعالية هدفت إلى نشر الفكر الإبداعي والاختراعات والمعرفة في المجتمع الكويتي، ودعم القدرات الوطنية في إنتاج الأفكار الإبداعية، وتسليط الضوء على دور المخترع الكويتي في المجتمع وجعله مثالاً يحتذى، والعمل على إيجاد رواد من الشباب المبدع والمخترع في مختلف المجالات.

وذكرت أن الملتقى اشتمل على ورشة عمل بعنوان (التحفيز الفعال) قدمتها المدربة المعتمدة بدور السميط، وورشة ثالثة بعنوان (أدوات النجاح) قدمتها المدربة المعتمدة لطيفة المطيري، وورشة عمل بعنوان (طور نفسك تسويقياً) قدمها المدرب المعتمد المستشار حسين المعراج، وورشة عمل بعنوان (الاقناع في خطوات) قدمتها المدربة المعتمدة الدكتورة كلثوم عوض.

وبينت الثلاب أن الفعالية شهدت أيضاً نقاشاً تم خلاله عرض تجارب وانجازات عدد من المخترعين الكويتيين، لافتة إلى أنه أدار الملتقى الاستاذ عبدالوهاب الحجي مدير شركة الحمرا، وتحدث فيه كل من الدكتور مشاري المطيري، المخترع الحاصل على الميدالية الذهبية في معرض جينيف الدولي للاختراعات للعام 2018، والأستاذ حسين بومجداد، مخترع وضابط مكافحة بالإدارة العامة للإطفاء، وجمال الانصاري.

