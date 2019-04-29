مرصد النهار

في تقريره بشأن تداعيات أمطار نوفمبر 2018 أكد ديوان المحاسبة عدم التخطيط الجيد للمشاريع المرتبطة بالمناطق السكنية الجديدة والطرق الرئيسة والداخلية ومحطات الضخ والمعالجة. وخلص الى ان تخلي جميع الجهات الحكومية المرتبطة بتلك المشاريع عن مسؤولياتها ترتب عليه حدوث مشكلة تداعيات الامطار وعدم عودة الطرق الى حالتها الطبيعية حتى تاريخ اعداد التقرير «ابريل الحالي». وأشار التقرير إلى عدم قيام الجهات الحكومية المختلفة بالتعامل مع الشركات والمكاتب الاستشارية المنفذة لتلك المشاريع بما يضمن حقوق الدولة والمحافظة على المال العام وصيانته، لافتا الى ان واقع الحال يوضح عدم وجود خطوات جادة في هذا الشأن خاصة فيما يتعلق من اخطاء في تنفيذ المشاريع من عدم الالتزام بالتنفيذ وفق المتطلبات والمواصفات والمخططات المطروحة ما يؤدي الى اجراء تعديلات جوهرية عليها، فضلاً على تأخر طرح وتنفيذ عدد من المشاريع. وذكر ان هناك اموراً كثيرة يجب ان تكون محل المتابعة والتصحيح والمساءلة من الجهات المختصة تتعلق بقواعد التأهيل للمكاتب الاستشارية والمقاولين واستخدام الصلاحيات الواردة بالقوانين السارية بشأن العقوبات الواردة بها بشأن جميع المخالفين.

وأشار إلى انه وفي ظل توجه الدولة نحو تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وفقا لاحتياجات سوق العمل واستيعاب الجهات المختصة لتلك الكوادر بنسب معقولة، الا ان تلك الجهات مازالت تعتمد في اغلب تعاقداتها على المكاتب المحلية والدولية لعمليات التصميم والاشراف والادارة، وهو امر يجب ان يكون محل اهتمام ومتابعة.

وبشأن تقدير التكاليف المالية لاصلاح الطرق المتأثرة بالامطار قال التقرير ان ذلك يستلزم قيام الجهات ووزارات الدولة اولاً بالتحقق من الجهة المتسببة بالاضرار والرجوع عليها بالضرر وفقاً للضوابط والشروط التعاقدية، وربط عملية الاصلاح لتعزيز ورفع كفاءة جميع الطرق المتضررة ببرنامج زمني محدد تمهيداً لتحديد التكاليف المالية المتوقعة للاصلاح، بالاضافة للتكاليف المالية المطلوبة لاستكمال اعمال بعض المشاريع لضمان سلامة شبكات البنية التحتية وحمايتها من التأثر مستقبلاً بالامطار.

وعبر الديوان عن امله في ان يكون ما ورد بالتقرير محل اهتمام السلطتين التشريعية والتنفيذية واتخاذ الاجراءات الصحيحة اللازمة في هذا الشأن، فضلا عن محاسبة المسؤولين عن عدم قدرة الجهات الحكومية المختلفة على معالجة الاثار المترتبة على ازمة امطار 2018 وفقاً للوقائع الواردة بالتقرير.

مدينة صباح الأحمد

وحول ملاحظات الديوان العامة على مدينة صباح الاحمد السكنية ذكر التقرير جملة من الملاحظات ابرزها قصور في اداء المكاتب الاستشارية لاعمال التخطيط والتصميم، وعدم توفر سبل لحماية المدينة من السيول، وقصور الدراسات في اصدار التشريعات التي تنمظ عمل المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وقصور في تطبيق قواعد تأهيل المكاتب الاستشارية، واستبعاد كثير من الشركات المؤهلة من المشاركة في المناقصات، وعدم التزام الوزارات والمؤسسات بتوفير الخدمات الرئيسة للاراضي بالتزامن مع المشاريع الاسكانية المطروحة. واشار كذلك الى قصور لدى مؤسسات وزارات الدولة في فهم اختصاصاتها، وضعف جودة اعمال التنفيذ، وضعف جهاز المؤسسة في متابعة اعمال التخطيط والتصميم والاشراف على التنفيذ، وعدم كفاية وكفاءة الحلول المؤقتة لتصريف مياه الامطار والصرف الصحي ما تسبب بتجميع المياه بالمدينة قبل موسم الامطار وتكليف عدة جهات بالدولة لمعالجة المشكلة البيئية، وعدم التزام الوزارات باخذ جميع الاجراءات التي تضمن سلامة وحماية اعمال البنية التحتية استعداداً لموسم الامطار، وتضرر معظم الطرق الداخلية والرئيسة وعدد من المنازل، وعدم امكانية الانتهاء من الحلول العاجلة وفق برامج الجهات المعنية ينذر بتكرار المشكلة مستقبلا. ودعا التقرير في هذا الشأن الى اعادة النظر بمعايير تأهيل وتصنيف الشركات المنفذة للمشاريع الاسكانية بما يضمن قدرتها المالية والفنية اللازمة ما يجنب تعثرها اثناء التنفيذ وبما يتناسب وحجم وقيمة الاعمال المطلوب تنفيذها، وذلك بما يتفق وقانون المناقصات العامة وتعديلاته بشأن تصنيف وتأهيل الشركات، كما دعا الى العمل على تفعيل مشاركة القطاع الخاص وتشجيعه وتحفيزه للمساهمة في توفير الرعاية السكنية والاستفادة من التجارب العالمية بما يتماشى مع قانون المؤسسة لانشاء وانجاز المدن العمرانية الجديدة وابتكار الحلول غير التقليدية والمتكاملة للمشاكل والمعوقات بالمشاريع الاسكانية. وطالب بتفعيل واجبات اعضاء مجلس الادارة بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية خاصة ممثلي الجهات الحكومية ذات الصلة بتنفيذ وتوفير الرعاية السكنية مثل بلدية الكويت ووزارة الكهرباء والماء، ووزارة الاشغال ووزارة الدفاع بحيث يكون دورهم اداة فاعلة في التنسيق بين تلك الجهات والمؤسسة، وكذلك العمل على ايجاد اساليب سهلة وغير روتينية في تذليل العقبات بين تلك الجهات والمؤسسة. وبعد ان ذكر اهم النتائج الفنية على مدينة صباح الأحمد أورد التقرير جملة من التوصيات للمحافظة على سلامة وتكامل المدن الاسكانية المستقبلية ذكر من بينها الاهتمام بمرحلة التخطيط والتصميم والتحقق من الالتزام بالمعايير والاسس الموضوعة لتأهيل المكاتب الاستشارية لضمان اختيار المكاتب التي تتناسب مع متطلبات التأهيل لانجاز الاعمال بالوجه الاكمل والامثل، وكذلك التحقق من كفاءة المخرجات واستيفائها لكافة المتطلبات التعاقدية التي تضمن تكامل الخدمات وسلامة وحماية المدن الاسكانية المستقبلية، ومن اخذ جميع ملاحظات وتوصيات الجهات المعنية بالدولة قبل اعتماد المؤسسة للمخططات وايداعها للارشيف.

نفق المنقف

وبشأن نفق المنقف أورد التقرير ان هناك قصوراً في التصميم في حماية وضمان وسلامة تصريف الشبكات في النفق، لافتا الى قيام المقاول بعمل تعديلات لم تكن في صالح المشروع، تضرر بعض المركبات، عرقلة حركة سير المرور تنيجة اغلاق النفق اكثر من مرة خلال تلك الفترة، وأشار الى الحاجة للاستعانة بجهات اخرى لتنفيذ خطة الطوارئ وتقليل الاضرار، والى حدوث اضرار بطبقات الاسفلت وبلاط الارصفة والكيربستون والتكسية الخرسانية للحائط الاستنادي للنفق، وهبوط بعض الجاليات وانابيب صرف مياه الامطار، واضرار بالمضخات ما يستلزم عمل العديد من الاصلاحات.

واشار التقرير الى ضعف برامج الصيانة الوقائية لاعمال صيانة في منطقة الصباحية فضلا عن عدم تحديث بيانات شبكات الطرق بصورة مستمرة ما يعكس عدم وجود رؤية واضحة وخطط مبرمجة لاعمال الصيانة. وضعف نظم الرقابة الداخلية والاشراف من قبل وزارة الاشغال وطاقمها الفني على اعمال عقود الطرق والبنى التحتية ما ينعكس سلباً على جودة الاعمال المنفذة، وعدم الالتزام ببعض الضوابط والمواصفات الفنية واصول العمل لدى تنفيذ بعض اعمال الطرق، وهو ما يتحمل جزء من مسؤوليته فنيو ومشرفو الوزارة.

غرق الفحيحيل

وبخصوص منطقة الفحيحيل اشار التقرير الى تراخي الوزارة بالسعي لتفادي الاخطار ومعالجة المشاكل القائمة قبل وقوع الكوارث ولجوئها لاستخدام حلول مؤقتة مرتبطة بموقع الضرر فقط دون عمل دراسات شاملة وواسعة قبل تنفيذ المشاريع، كما لفت الى قصور لدى الوزارة في توفير حماية للمناطق القديمة وعدم الزام المكاتب الاستشارية بعمل حماية للمناطق الجديدة.

