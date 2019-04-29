مرصد النهار

جاء في اهم النتائج المالية والقانونية على نفق المنقف والصباحية: عدم مراعاة الدقة عند القيام بتقدير كميات بنود العقد المزمع تنفيذها قبل طرحها في مناقصة ما ادى إلى تخفيض بنود العقد عند التنفيذ بنسبة 24?4%.

وعدم قيام الهيئة العامة للطرق والنقل البري «قطاع الطرق سابقا» باصدار الامر التغييري لمشروع نفق المنقف والخاص بالغاء المسارات الفرعية للدوار والتي تم تنفيذها على العقد رقم «ق ص ط/ 350» بالمخالفة للمادة رقم «51» التغييرات من الشروط الحقوقية.

وجاء فيها أيضاً تناقض اجراءات وزارة الاشغال والهيئة العامة للطرق والنقل البري تجاه مقاول العقد برفع دعوى قضائية رقم 5394/2017 بتاريخ 15/8/2017 من قبل وزارة الاشغال نتيجة تقصيره بالتزاماته التعاقدية اثناء فترة الصيانة، واستلام الاعمال استلاما نهائياً من قبل الهيئة العامة للطرق والنقل البري بتاريخ 21/10/2017 واعتبار اعمال الصيانة قد انجزت بصورة مرضية، والتذبذب في الصرف على عقود الصيانة ما لا يعكس وجود خطط مبرمجة لاعمال الصيانة.

وتنفيذ العديد من أوامر العمل على عقود صيانة الطرق والتي لا تنطبق عليها صفة اعمال الصيانة.

