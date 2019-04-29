مرصد النهار

دعا الديوان الى استحداث الحماية من اخطار السيول لدى الجهات المعنية بتخطيط وانشاء المناطق السكنية وطالب الهيئة العامة للطرق والنقل البري بتقديم حلول للحماية الخارجية من السيول من خلال تصميم نظم صرف الامطار للمناطق الحضرية الشمالية والجنوبية والغربية. وأشار الى ان جهات الدولة كانت على علم ان المدينة تواجه عدة مشاكل بتصريف مياه الصرف الصحي والامطار وامتلاء شبكاتها وعدم كفاية سبل حماية المدينة من السيول، وتوقعها لحدوث كارثة وطبح كبير بالمدينة يؤثر على كفاءة الطرق والشبكة وذلك قبل موسم الامطار 2018. وزاد: ونظرا لعدم اتمام جميع التكليفات والحلول والتوقيت المناسب، وعدم تفريغ شبكة مياه الامطار بالكامل قبل موسم الامطار الامر حدث غرق للمدينة في نوفمبر 2018.

