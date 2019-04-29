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مرصد النهار

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توصية بمعايير اختيار جهاز الإشراف


دعت توصية للديوان إلى ايجاد معايير في اختيار الجهاز الفني المكلف بالاشراف على مشاريع المؤسسة محدداً به الاعداد وسنوات الخبرة والتخصصات بالإضافة للوصف الوظيفي لكل مسمى والاعمال المنوطة للجهاز والاعتناء باعداد برنامج تدريبي لرفع الكفاءة والمهارة لديهم، كما دعت الى اعادة دراسة نظام الخصميات للمواد غير المطابقة للمواصفات التعاقدية في عقود المؤسسة بما يتماشى مع التوصيات الصادرة بهذا الشأن بتقارير جهات الدولة، وتفعيل اجراءات ضبط الجودة في مصانع الاسفلت ومراجعة تصميم الخلطة الاسفلتية وجودة المواد المستخدمة في التنفيذ والالتزام بتوصيات الجهات المعنية بذات الشأن.


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