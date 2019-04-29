مرصد النهار

خلص ديوان المحاسبة في تقريره حول مشكلة تطاير الحصى التي لا يزال يعاني منها الشارع الكويتي إلى أن جميع البدائل التي قدمت لمعالجة الخلطات الاسفلتية لم تكن سوى حلول تجريبية لم تتم وفق دراسات تثبت نجاحها، مشيراً إلى وجود عيوب في الخلطات وضعف في الرقابة والمتابعة.

واشار التقرير الى عدم تطابق نتائج اختبارات بعض الخلطات مع المواصفات القياسية المعتمدة لدى «الاشغال» مؤكدا انه لا يمكن حصر اسباب المشكلة في سبب واحد اذا ترتبط بمشاكل في جميع مراحل المشروع من قصور في التصميم وسوء التنفيذ وقصور بالاشراف وقصور في فحوصات ضبط الجودة ما تسبب بتفاقم المشكلة.

ولفت الى ضعف التنسيق والقصور الاداري في قطاعات ادارات وزارة الاشغال والهيئة العامة للطرق والنقل البري من حيث تحديد الاختصاصات واجراءات العمل وتبادل المعلومات الخاصة باعمال الاسفلت والى ضعف اداء بعض المكاتب الاستشارية في تصميم طبقات الرصف بما يتناسب مع حجم الاحمال والكثافة المرورية وفي تصميم مناسب لتصريف المياه على الطريق.

واشارك كذلك الى سوء تنفيذ وضعف اداء بعض المقاولين من حيث ضبط جودة الخلطات الاسفلتية والاخلال بالالتزام بالمواصفات ووجود عيوب في بعض المعدات والآليات والى ضعف الرقابة والاشراف على تنفيذ الاعمال من حيث الرقابة على جودة المواد الموردة الى موقع المشروع، والتحقق من تطبيق المواصفات التعاقدية، والتراخي في تطبيق العقوبات اثناء التنفيذ وخلال فترة الصيانة التعاقدية، كما لفت إلى قصور اداء المركز الحكومي في الرقابة على مصانع الاسفلت والمواد الموردة والمشونة في المصانع ومخازن الصلبوخ، بالاضافة للقصور في عمل الفحوصات اللازمة للتحقق من سلامة العينات والخلطات الاسفلتية والى عدم وجود اسس فنية محددة لتقدير حالة الضرر بالطرق في اعمال الصيانة والاعتماد على الفحص الظاهري، بالاضافة الى لعدم وجود معايير وآلية محددة لمعالجة العيوب في طبقات الرصف والاعتماد على خبرات المهندسين في تحديد نوع المعالجة. وضعف الخبرات والكفاءات الفنية في جهاز الوزارة والهيئة اللازمة لمتابعة اعمال المكاتب الاستشارية والمقاولين.

وبشأن عيوب الخلطة الاسفلتية ذكر التقرير عدم اضافة مادة مانعة للانسلاخ واستخدام الغبار الذي يغطي الصلبوخ بدلا من البودرة «filler» وخروج البيتومين عن حدود المواصفات «60/70» وارتفاع نسبة الفراغات في الخلطة.

