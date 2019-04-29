أول النهار

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد في قصر بيان صباح أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

كما استقبل سمو ولي العهد بقصر بيان أمس نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد.

كما استقبل سموه سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء.

واستقبل سموه رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز رئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة.

واستقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.

كما استقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح.

واستقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح.

كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد في قصر بيان أمس سالم الواوان وابنة شهيد الواجب وكيل عريف خالد ناصر الواوان.

