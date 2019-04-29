أول النهار

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق م. الشيخ خالد الجراح أمس الأحد بمكتبه بمقر الوزارة مدير عام منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة أنطونيو فيتورينو والوفد المرافق له وذلك بحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء خالد الديين.

وفي بداية اللقاء رحب الجراح بضيفه وتبادل معه الأحاديث الودية، كما تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات بين المؤسسة الأمنية والمنظمة الدولية للهجرة. وتناول اللقاء السياسات الوطنية والتعاون الدولي والجهود المبذولة لترسيخ مفاهيم الجريمة، مؤكدا الدعم والتعزيز للتشريعات والتطبيقات الوطنية في مجال حماية حقوق الانسان وانفاذ القانون في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر الى جانب الالتزام بتنفيذ الصكوك الدولية.

من جانبه ثمن فيتور ينو جهود وزارة الداخلية في مجال حقوق الانسان ومساحات التعاون وتبادل المعلومات مع المنظمة الدولية للهجرة.

