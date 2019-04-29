الأولى

علمت النهار ان وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري وفريقه المعاون طلبوا حجز قاعة عبدالله السالم اليوم لإعداد بروفة مواجهة الاستجواب، الا ان موعد الصعود لايزال متوقفا على قرار اجتماع مجلس الوزراء الذي سينعقد اليوم، وسط تفضيل الجبري التأجيل الى الجلسة اللاحقة، اي الى ما بعد أسبوعين.

وبالامس قدم الوزير الجبري طلب استيضاح بشأن محاور الاستجواب الموجه اليه من النواب رياض العدساني ومحمد الدلال وعادل الدمخي، لتبيان بعض الوقائع بشكل اوسع، كما طلب تحديد الممارسات التخبطية الدالة على عدم الجدية في أخذ توصيات اللجان والتستر على المخالفات في هيئة الزراعة. وطلب الوزير تحديد الحيازات الزراعية التي وزعت لأطراف أخرى غير المفترضين المتضررين، داعيا الى تحديد الوقائع التي تشكل هدرا لأراضي الدولة وعدم استغلالها الاستغلال الأمثل في الأمن الغذائي، مستفسرا عن تراخيص الحيازات المخالفة التي امتنعت الهيئة عن إلغائها وسحبها. ودعا الوزير الى تحديد وقائع التلاعب بالتفرغات الرياضية، مشددا على وجوب تزويده بالمستندات والوثائق حتى لا تكون المناقشة عبارة عن اتهامات مرسلة بلا ادلة. من جانب آخر، اعلن النائب الحميدي السبيعي تأجيل استجوابه المزمع تقديمه الى وزير التجارة خالد الروضان لحين انتهاء لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية من التحقيق في محاور الاستجواب السابق. وأضاف السبيعي في تصريح للصحافيين عقب لقاء جمعه مع الوزير الروضان في مكتبه بمجلس الامة امس أنه سلم الوزير الروضان مسودة الاستجواب الذي كان ينوي تقديمه إلى الوزير واطلعه على المحاور.

وأكد السبيعي أن الوزير الروضان وعده بتقديم رؤية للتعامل مع قضية رحية وجنوب سعد العبدالله وان لديه تحركا مع مجلس الوزراء لمعالجة ملف رحية، مشيرا إلى أن الهدف من تقديم الاستجواب هو الاصلاح وليس اعدام الوزير سياسيا.

من جانبه تعهد الوزير الروضان بتوضيح أي لبس ومحاسبة المقصر اذا كان هناك اي تقصير ومعالجة اي أخطاء ان وجدت. واذ ثمن الروضان دور السبيعي الاصلاحي فإنه أكد انه سيقدم كل المعلومات التي تطلبها لجنة حماية الاموال العامة، معلنا تشكيل لجنة برئاسة مستشار من الفتوى والتشريع لدراسة محاور استجوابه السابق.

وكان قد تزامن خروج الوزير الروضان من مكتب الرئيس الغانم مع وصول النائب السبيعي فدار بينهما الحوار التالي:

الروضان: لماذا الاستجواب؟

السبيعي: لم ترد على الأسئلة أو أن الاجابة جاءت مغلوطة.

الروضان: أعد بأني سأحاسب أي مسؤول مقصر وأصحح أي معلومات مغلوطة وهناك لجنة تحقيق ما خلصت، ليش الاستجواب؟

السبيعي: ترى المسودة جاهزة، تعال أقول لك بمكتبي.