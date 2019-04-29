الأولى

سحبت الحكومة مشروع بقانون بشأن فتح اعتماد إضافي لميزانية 2018/2017 بمبلغ 923 مليون دينار يؤخذ من الاحتياطي العام للدولة لتغطية حسابات العهد.

وكان المشروع قد وزع تلك المبالغ لتسوية حسابات الأصول المتداولة ولعهد القطاع النفطي وتغطية دعوم المنتجات المكررة بـ 637 مليون دينار، بالإضافة الى تعويضات العاملين لتغطية تكاليف تسوية حساب العهد الخاص بتعيينات الموظفين على الاعتماد التكميلي بقيمة 286 مليون دينار لوزارات الخارجية والدفاع والتربية والتعليم العالي والصحة والشؤون والمواصلات والأشغال والمجلس الوطني للثقافة والكهرباء والطيران المدني.

من جهتها وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على مشروعين بقانونين في شأن نزع الملكية، وتنظيم نشاط التأمين والإشراف والرقابة عليه، من قبل قطاع مختص في هيئة أسواق المال.

وقال رئيس اللجنة صلاح خورشيد : إن تنظيم قطاع التأمين والإشراف والرقابة عليه أصبح ضروريا، خصوصا أن التأمين له دور في حماية الممتلكات العامة والخاصة والأشخاص من الأضرار الناجمة عما يتعرضون له من مخاطر، فضلا عن دوره في تجميع المدخرات واستثمارها، ومن هنا نشأت الحاجة الى ضرورة إعادة النظر في قانون شركات ووكلاء التأمين الحالي رقم 64 لسنة 1961، والمعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1962، والمرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1989.

ولفت خورشيد إلى حاجة قطاع التأمين إلى قانون جديد لتنظيم أعماله، بما يتواكب مع التحولات العالمية والإقليمية، وتحرير التجارة والخدمات، ودخول شركات تأمين تكافلي كبرى في هذا المجال، وانفتاح سوق التأمين أمام الشركات الأجنبية، لاسيما طور إعادة التأمين، وظاهرة زيادة رؤوس الأموال.

اما مقرر اللجنة فيصل الكندري فقال كان لزاما علينا أن نستعجل تنظيم التأمين حتى يستطيع المؤمن عليه نيل حقه، وأن تستمر الشركات التي لديها القدرة على القيام بأعمال التأمين بكل أشكاله، مشيرا إلى أن القانون يحتوي على 67 مادة وانه جرت عليه تعديلات وإضافات كثيرة.

وتوقع أن تنتهي اللجنة في اجتماعها المقرر الأحد المقبل من تعديل قانون المناقصات العامة فيما يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أن هذه التعديلات ستجعل للشباب الكويتي من المبادرين الأفضلية في المشاريع الحكومية لا سيما في القطاع النفطي.

وأشار الى ان المشروع الخاص بنزع الملكية لا يصدر قرار النزع إلا في حدود الميزانية السنوية أو الاعتمادات الإضافية المخصصة لذلك، فضلا عن تشكيل لجنة التثمين بقرار من مجلس الوزراء، على ان تختص هذه اللجنة بتقدير التعويض المقابل لنزع الملكية، أو الاستيلاء الموقت، مهتدية في ذلك بالسعر السائد في المنطقة الكائن بها العقار أو العقارات المنزوعة ملكيتها أو المستولى عليها موقتاً.