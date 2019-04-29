الأولى

أكد مصدر مطلع بلجنة السياسات العامة والإعلام التنموي في المجلس الأعلى للتخطيط انه عند تشكيل مجلس أمناء مشروع تطوير المنطقة الاقتصادية الشمالية، وبناء على التقييم التنافسي للمناطق الاقتصادية الناجحة الأخرى في العالم، بدا واضحا أن مبدأ الشراكة التقليدية بين القطاعين العام والخاص (PPP) لن يحقق نجاحا كبيرا للمشروع أو لن يسهم في تحقيق الرؤية المستقبلية المرتقبة للكويت. (طالع ص 05)

وفي تعليق على تصريح رجل الاعمال محمد جاسم المرزوق عن أن تباين وجهات النظر كان مهما لبداية النقاش حول جوهر المشروع في مجلس أمناء الحرير الذي تم حله، قال المصدر: في ضوء انخفاض الاحتياطات المالية ، وفي ظل اقتصاد أحادي يعتمد على النفط ، فضلا عن الواقع السياسي الجغرافي والمحلي، والحاجة الملحة لاستكشاف الفرص لشباب البلاد، فقد مال بعض اعضاء مجلس الأمناء بقيادة الشيخ ناصر صباح الاحمد رئيس مجلس الامناء إلى تبني منهج مبتكر وأكثر طموحا تجاه مشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية ومشروع القانون المعد لمنح هذه المنطقة استقلالية ادارية. وأضاف: هذا النموذج سيعطي هذه المنطقة بعداً جديداً مختلفاً وتنافسياً عن النماذج الأخرى التي كانت مطروحة للنقاش.

وزاد المصدر إن نقطة الاختلاف المهنية الأساسية كانت تتركز في اختلاف وجهات النظر حول وضع البلاد اليوم ، والخطوات اللازمة لخلق مستقبل مستدام يتجاوز الاقتصاد النفطي الحالي ، مشيرا الى ان وجهة النظر التقليدية وهي إضافة مطلوبة - كانت ترتكز على تمييز بسيط في بيئة الأعمال، بينما مال الرأي الآخر إلى تمييز المنطقة الاقتصادية الشمالية عن البيئة التشغيلية والقانونية للكويت اليوم، لافتا الى انه بسبب تعثر الأعمال والمقاييس التنافسية في الكويت، فإن هذا التوجه سيحرم مشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية من خاصية التنافس حتى قبل أن يبدأ. واسترسل قائلا وبناء على ذلك، فقد تبنى بعض أعضاء مجلس الأمناء وجهة نظر أكثر طموحا وأوسع نطاقا، متضمنة معايير مقارنة عالمية مع المناطق الاقتصادية والإدارية المنافسة وما تتطلبه الكويت ومشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية لأخذ حصة سوقية من الاقتصاد العالمي الذي بات تنافسيا جدا ويبتعد عن النمط التقليدي الذي لا يوفر عنصر المنافسة المطلوبة لنجاح المنطقة.

واستدرك يقول: إن مشروع القانون قد مر بمراحل متعددة من المراجعة من قبل جهات عدة في الدولة والمسودة رقم 9 تتم مراجعتها من قبل إدارة الفتوى والتشريع وبذلك فقد تمت صياغتها بشكل متناسق مع صياغة القوانين المحلية وبما يتوافق مع الدستور وتفي بجميع متطلبات سيادة الدولة على كل اراضيها. وعلاوة على ذلك، فإن مشروع القانون هو توجه جذري وجوهري جديد يخلق فرص العمل لشبابنا ويحقق مستقبلا مستداما لبلادنا.

واختتم المصدر بالقول: نعم.. الكويت تستحق هذا التغيير.