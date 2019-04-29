الأولى

في تقريره بشأن تداعيات أمطار نوفمبر 2018 أكد ديوان المحاسبة عدم التخطيط الجيد للمشاريع المرتبطة بالمناطق السكنية الجديدة والطرق الرئيسة والداخلية ومحطات الضخ والمعالجة.

وخلص في تقرير أعده بناء على طلب من مجلس الأمة الى ان تخلي جميع الجهات الحكومية المرتبطة بتلك المشاريع عن مسؤولياتها ترتب عليه حدوث مشكلة تداعيات الامطار وعدم عودة الطرق الى حالتها الطبيعية حتى تاريخ اعداد التقرير «ابريل الحالي». وخلص الديوان في تقريره حول مشكلة تطاير الحصى الى أن جميع البدائل التي قدمت لمعالجة الخلطات الاسفلتية لم تكن سوى حلول تجريبية، لم تتم وفق دراسات تثبت نجاحها، مشيراً الى وجود عيوب في الخلطات وضعف في الرقابة والمتابعة.

واشار التقرير الى عدم تطابق نتائج اختبارات بعض الخلطات مع المواصفات القياسية المعتمدة لدى «الاشغال»، مؤكدا انه لا يمكن حصر المشكلة في سبب واحد اذا ترتبط بمشاكل في جميع مراحل المشروع تشمل قصورا في التصميم وسوءا في التنفيذ وقصورا في والاشراف و في فحوصات ضبط الجودة ما تسبب بتفاقم المشكلة.

واشار التقرير كذلك الى سوء تنفيذ وضعف اداء بعض المقاولين من حيث ضبط جودة الخلطات الاسفلتية والاخلال بالمواصفات ووجود عيوب في بعض المعدات والآليات، اضافة الى ضعف الاشراف على تنفيذ الاعمال من حيث رقابة جودة المواد الموردة الى موقع المشروع، والتحقق من تطبيق المواصفات التعاقدية، وكذلك التراخي في تطبيق العقوبات اثناء التنفيذ وخلال فترة الصيانة التعاقدية، كما لفت الى قصور اداء المركز الحكومي في الرقابة على مصانع الاسفلت والمواد الموردة والمشونة في المصانع ومخازن الصلبوخ.

وبشأن عيوب الخلطة الاسفلتية ذكر التقرير عدم اضافة مادة مانعة للانسلاخ واستخدام الغبار الذي يغطي الصلبوخ بدلا من البودرة «filler» وخروج البيتومين عن حدود المواصفات «60/70» وارتفاع نسبة الفراغات في الخلطة.

وحول ملاحظات الديوان العامة على مدينة صباح الاحمد السكنية ذكر التقرير جملة من الملاحظات ابرزها قصور في اداء المكاتب الاستشارية لاعمال التخطيط والتصميم، وعدم توافر سبل حماية المدينة من السيول، وعدم التزام الوزارات باخذ جميع الاجراءات التي تضمن سلامة وحماية اعمال البنية التحتية استعداداً لموسم الامطار، ما ادى الى تضرر معظم الطرق الداخلية والرئيسة وعدد من المنازل.

وبشأن نفق المنقف أورد التقرير ان هناك قصوراً في التصميم في حماية وضمان وسلامة تصريف الشبكات في النفق، لافتا الى قيام المقاول بعمل تعديلات لم تكن في صالح المشروع، ما تسبب في تضرر بعض المركبات، وعرقلة حركة سير المرور نتيجة اغلاق النفق اكثر من مرة خلال تلك الفترة.

وبخصوص منطقة الفحيحيل اشار التقرير الى تراخي الوزارة في السعي لتفادي الاخطار ومعالجة المشاكل القائمة قبل وقوع الكوارث ولجوئها لاستخدام حلول مؤقتة مرتبطة بموقع الضرر فقط من دون عمل دراسات شاملة وواسعة قبل تنفيذ المشاريع، كما لفت الى قصور لدى الوزارة في توفير حماية للمناطق القديمة وعدم الزام المكاتب الاستشارية بعمل حماية للمناطق الجديدة.