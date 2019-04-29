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طهران- الوكالات: حذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من أن الانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية هو واحد من «خيارات عديدة» أمام إيران ردا على تشديد الولايات المتحدة العقوبات ضد الجمهورية الإسلامية التي هددت أيضا بإغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي أمام صادرات النفط من دول المنطقة. ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية عن ظريف قوله: «خيارات الجمهورية الإسلامية عديدة وسلطات البلاد تبحثها.. والانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية أحدها». وسيثير هذا التلميح مخاوف غربية من أن إيران ربما تتوجه نحو إنتاج اسلحة نووية أو اجراء اختبارات تمنعها المعاهدة. وهددت إيران من قبل بالانسحاب من المعاهدة لدى تحرك ترامب للانسحاب من الاتفاق النووي الموقع مع ست قوى عالمية هي الولايات المتحدة وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا.

كما هددت طهران أيضا بالانسحاب من الاتفاق النووي ذاته حال إخفاق القوى الأوروبية في ضمان حصول طهران على منافع اقتصادية. وقال ظريف «كان لدى الأوروبيين سنة لكن للأسف لم يتخذوا أي إجراءات عملية. ما نتوقعه منهم هو إظهار خلاف ذلك ولا أعتقد أن لديهم الكثير من الوقت».

من جهة ثانية، كشف الوزير الإيراني أنه يعتزم القيام قريبا بزيارة إلى كوريا الشمالية لكنه احجم عن تحديد موعد هذه الزيارة.

على صعيد متصل هدد رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري بإغلاق مضيق هرمز الإستراتيجي في حال واجهت بلاده مزيداً من «ممارسات الأعداء» بحسب وكالة «إسنا» الطلابية. وصرح باقري للوكالة شبه الرسمية «لا نريد إغلاق مضيق هرمز إلا إذا اضطررنا لذلك بسبب ممارسات الأعداء». وأضاف «إذا لم يمر نفطنا عبر هذا المضيق أكيد لن يمر نفط الدول الأخرى أيضاً عبره».

وتأتي التهديدات الايرانية بعد أن أعلنت واشنطن الإثنين أنها تنوي «تصفير» صادرات إيران النفطية وانذرت بفرض عقوبات على اي دولة تشتري النفط الإيراني بعد 2 مايو المقبل.