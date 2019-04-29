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استنفرت هيئة الزراعة لمواجهة اسراب الجراد التي بدأت تغزو منطقة الوفرة الزراعية، واكد مدير الهيئة الشيخ محمد اليوسف ان فرق الرش بدأت عمليات المكافحة منذ صباح امس، وسوف يتم تكثيف الرش منعاً لانتشار الجراد او انتقاله الى مناطق اخرى.

واضاف اليوسف ان هناك تنسيقا بين الهيئة ووزارة الصحة لتكثيف عمليات الرش والمكافحة،لافتا الى جهود الادارة العامة للاطفاء وتسخير جميع امكاناتها لخدمة فرق الرش. واشار الى ان هناك تواصلا مع السلطات المختصة في السعودية وتنسيقا للعمل على توفير الفرق اللازمة للمشاركة في عمليات المكافحة اذا اقتضى الامر. واكد حرص الهيئة على الانتهاء من المكافحة في اسرع وقت وذلك للحد من انتشار الجراد وانتقاله الى مناطق اخرى، وكذلك للحفاظ على المحاصيل الزراعية وعدم تكبد المزارع اي خسائر.

من جهتها اكدت وزارة الصحة ان لدى أجهزتها اجراءات وتدابير احترازية لمواجهة أي اصابة قد تنتج عن الحشرات الناقلة للأمراض، نافية وجود أي تقصير من جانبها في هذا الشأن.

وأوضحت د. ماجدة القطان في تصريح لها أن قسم مكافحة الحشرات الطبية والقوارض بالوزارة يقوم بتدابير احترازية وفورية بمحافظات البلاد الست حال تلقي أي بلاغات في هذا الصدد.

وأضافت أن الصحة تولي موضوع مكافحة الحشرات والقوارض اهتماما بالغا وتقوم بوضع استراتيجيات تحول دون انتشارها، مبينة أن مكافحة الجراد ليس من اختصاص الوزارة.

وذكرت أن أجهزة الوزارة المعنية تعمل بشكل دوري ومن دون انقطاع طوال العام على مكافحة الحشرات الناقلة للأمراض مثل البعوض والذباب والصراصير والقوارض.