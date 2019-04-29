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الخلاصة

المعلمون.. رفعة الأوطان وبُناتها

زايد الزيد
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الإثنين 29 أبريل 2019

جاءت بادرة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح بتكريم كوكبة مميزة من المعلمين والمعلمات في اليوم العالمي للمعلم كدلالة على أهمية دور التعليم والمعلم للقيادة السياسية في البلاد، كون التعليم هو اللبنة الأولى لبناء المجتمعات والأمم الناجحة.
وتمثلت خطوة سمو الأمير بإلقاء كلمة أمام جموع المعلمين والمعلمات أكد فيها أهمية التعليم ودور المعلمين الكبير في تربية النشء في ظل زيادة الظواهر السلبية ودور وسائل التواصل الاجتماعي في ذلك، والتأكيد على إيجاد تعليم يتماشى مع سوق العمل.
لكن واقع الحال يقول بأن الحكومة قد فشلت في إدارة العملية التعليمية ، وفشلت في حفظ حقوق المعلمين - على الأقل الذين يكلفون فوق طاقتهم بالمهام الإدارية وبضغط العمل - خصوصاً في بعض التخصصات ، رغم أنه يفترض بهم ممارسة التدريس دون غيرها من الممارسات الأخرى التي يختص بها الإداريون وحدهم.
ولم تقم الحكومة بأي محاولة للنظر في التجربة الاسكندنافية في تطوير التعليم أو التجربة اليابانية في منح المعلم حقوقاً كبيرة شبيهة بحقوق المديرين التنفيذيين للشركات والمؤسسات ، أو التجربة السويسرية في منحه راتباً ضخماً مقابل التدريس والتطوير، بل اقتصر دور الحكومة في اهمال المعلمين ووضعهم في بيئة عمل سيئة مادياً ومعنوياً.
إن سوء المنظومة التعليمية لم يعد متعلقاً بهضم حقوق المعلمين فحسب أو بإحجام الوزارة عن تطويرهم وتدريبهم وزيادة محصولهم المعرفي لانعكاس فائدة ذلك على الطلاب، بل امتد إلى سوء المناهج والتخبط فيها كل عام، وسوء المرافق والخدمات بالمدارس في المناطق التعليمية والمحاباة في التعيينات والترقيات، كما امتد هذا الفشل إلى التعليم العالي فباتت فضيحة الشهادات المزورة على كل لسان، كما أن الكثير من الأساتذة في الكليات الحكومية باتت تحوم على صلاحيتهم المعرفية والأخلاقية للتدريس شكوك كثيرة.
إنصاف المعلمين المجتهدين الذين تعبوا على أنفسهم واجتهدوا في تعليم الأجيال هو الطريق الأول لتعديل مسار العملية التعليمية والسمو بها لتكون بانية للوطن والأمة.
Zayed.alzaid@gmail.com


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