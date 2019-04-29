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«السفر عبر الزمن»، دوما ما كان حلم يراود الجميع، لكن يبدو أن شركة «غوغل» الأميركية، ستحوله إلى واقع يمكن ممارسته عن طريق الهاتف الذكي.

وأشار موقع «أندرويد بوليس» التقني المتخصص إلى أن «غوغل» ستطرح تحديثا لتطبيقها الخاص بالملاحة وتصوير الأرض «غوغل إيرث تايم لابس» للهواتف الذكية والأجهزة المحمولة. وأوضحت أن التحديث الجديد لـ «غوغل إيرث تايم لابس»، سيمكن المستخدمين من إمكانية الاطلاع على التغييرات، التي شهدها أي موقع جغرافي على مدار 3 عقود، خلال الفترات من 1984 وحتى 2018. كما يتضمن إصدار «غوغل إيرث» الجديد، تحديثا مرئيا يجعل عملية تصفح ومشاهدة صور الأرض أسهل.

وتعمل تقنية «غوغل إيرث تايم لابس»، إذا ادخل المستخدم إحداثيات أو عنوان منزله أو مكان عمله، فإن التطبيق سيعرض صور التغييرات التي شهدها هذا المكان خلال العقود الثلاثة الماضية. وفي حال التفكير على نطاق أوسع، يمكن للمستخدم استكشاف الأماكن التي يرغب فيها أو يرشحها له «غوغل إيرث» ويشاهد حرائق الغابات في جنوب أستراليا وذوبان الجليد في ولاية ألاسكا الأميركية وإزالة الغابات المطيرة ومشروعات التشييد العملاقة التي يجري العمل فيها.

