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مصر: ضبط 126 طناً من الفسيخ الفاسد قبل ترويجه في «شم النسيم»


القاهرة الوكالات: ضربات أمنية موجعة وجهتها الأجهزة الأمنية في مصر، لمافيا تجارة الأغذية الفاسدة ومجهولة المصدر، قبل احتفالات «شم النسيم»، حيث تمكنت شرطة التموين من ضبط أكثر من 126 طن أسماك مجمدة ومملحة ومُدخنة غير صالحة للاستهلاك.
وأعلنت الإدارة العامة لشرطة التموين أنها ضبطت خلال إسبوعين أكثر من 126 طن أسماك مجمدة وأسماك مملحة ومدخنة «فسيخ سردين رنجة» غير صالحة للاستهلاك الآدمى ومجهولة المصدر، ومن أبرزها ضبط المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان أول بمحافظة الشرقية لحيازته وتجميعه كميات من السلع الغذائية «الأسماك المُدخنة» معبأة داخل براميل وعبوات بدون أي بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمى ، لطرحها للبيع للجمهور بمناسبة قرب الاحتفال بأعياد شم النسيم، ما يسبب أضراراً جسيمة بصحة المواطنين، وذلك بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.
وتم ضبط 96 طن أسماك مدخنة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية.


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