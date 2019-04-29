فالح عبدالله محمد العلاطي 60 عاما، شيع، الرجال: خيمة بجانب بنزين العيون، الجهراء، ت: 97377372، النساء: الاندلس، ق 10، ش 2، م 207.

سعد محمد فراج العازمي 77 عاما، شيع، الرجال: فهد الاحمد، ق 4، ش 430، م 44، ت: 97958424، النساء: بيان، ق 8، الشارع الاول، ج 6، م 9، ت: 94477775.

لولوة مبارك اسماعيل بوضاحي، زوجة محمد سلمان عنبر التركي 60 عاما، شيعت، جابر الأحمد، ق 5، ش 514، م 1057، ت: 55848855.

احمد علي يوسف الرميضين 38 عاما، التشييع التاسعة من صباح اليوم ، الرجال: السالمية، ق 2، شارع عبدالله بن مسعود، م 7، ت: 99584837، النساء: مبارك الكبير، ق 2، ش 47، م 5.

عبدالعزيز فيصل ابراهيم الحذران 45 عاما، التشييع التاسعة من صباح اليوم، الرجال: السلام، ق 7، ش 708، م 478، ت: 98721680، النساء: السرة، ق 2، ش 8، م 19، ت: 98721636.

زينب حسين الحربي، أرملة غريب ابراهيم الكندري 79 عاما، التشييع بعد صلاة عصر اليوم، الرجال: الشعب، ق 4، ش 40، م 10، ديوان الكنادرة، ت: 99850001، النساء: حطين، ق 3، ش 327، م 23.

إنا لله وإنا إليه راجعون