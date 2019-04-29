دفتر أحوال

تقدم المحاميان جليل الطباخ وابراهيم البحراني بكتاب إلى وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية وذلك لانهاء خدمات الداعية عثمان الخميس نظراً لصدور حكم من محكمة التمييز رقم 810 / 2018 بتاريخ 17 / 3 / 2018 بتغريمه 20 الف دينار وذلك لإدانته بتهمة مخالفة قانون الوحدة الوطنية و اثارة الفتنة ما بين ابناء الشعب.

وقال الطباخ في كتابه ان المدعو عكف بصفة دورية على بث الفتنة بين فئات المجتمع مستغلا دروسه الدينية المكلف بالقائها من قبل الوزارة من خلال اعطاء معلومات مغلوطة للعامة دون سند صحيح بهدف تحقير المذهب الشيعي، رغم عمله ان طرح مثل هذه المواضيع في المساجد مخالف لميثاق المسجد.

وطالب الطباخ وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية بانهاء خدماته من الوزارة وعدم تعيينه في اي ادارة او جمعية تتبع وزارة الاوقاف، حيث لا يجوز لموظف يعمل في الدولة «وزارة الاوقاف» ان يصدر ضده حكم نهائي بتهمة ازدراء الاديان.

