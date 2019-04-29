عربيات ودوليات

قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، ان موسكو تؤيد قيام أوراسيا الكبرى، التي تضم الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوراسي. وأوضح أوشاكوف أن الجانب الروسي، لا ينظر بشكل جدي الى آراء طرحتها وسائل الاعلام، حول أن المبادرة الصينية «حزام واحد، طريق واحد» ليست الا محاولة صينية لابتلاع كل العالم. وقال: «نحن ننظر بهدوء، الى مثل هذه الأفكار، ولدينا أفكارنا وأولوياتنا، التي نطرحها، بما في ذلك في المنتدى المذكور، الذي يعتبر ساحة رائعة فعلا، لمناقشة كل ذلك. انه (تكامل التكامل)- وهو شعار بحد ذاته، في غاية الروعة، ونحن ندعمه».

